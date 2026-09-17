ダイエット中にお肉を食べたくなったらどんなものを選ぶのが正解？

コレステロール値の上昇に要注意

最近テレビなどで肉のもたらす健康効果について、よく目にすることがあります。肉を食べることで飽和脂肪酸が血管を丈夫にし、さらにタンパク質は筋肉のもとになるため、高齢になっても肉を食べていれば、より健康的に長生きができる、といった話です。

その一方で、少し前には肉を食べるとコレステロール値が上がるから高齢になったら控えなさい、という声も多く聞かれました。事実、肉の飽和脂肪酸にはコレステロール値を上げる作用もあるため、中高年以上で肉を食べる頻度が多い方はコレステロール値の上昇による動脈硬化が心配です。

なお、飽和脂肪酸は肉の脂身だけでなく、カップ麺などのインスタント食品やスナック菓子、チョコレートなどにも多く含まれています。お肉を楽しみたいならこうした菓子類は極力控えたほうがいいでしょう。「それでも肉が食べたい！」という方は、食べる部位でもひと工夫。脂身の多い部位は避け、肩やももなどの赤身がオススメです。

牛の赤身肉や鶏の胸肉は低カロリー、低脂肪、高タンパクとまさにダイエットに最適の完璧食材。しかも赤身肉に多く含まれるＬ －カルニチンには脂質の代謝を促進し、体に脂肪がつきにくくする働きもあるのです。体脂肪やコレステロールが気になる方は断然、赤身肉がオススメです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』 監修：土田隆