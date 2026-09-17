15日に東京・北区のマンションで、ベランダから5歳の男の子が転落し、死亡する事故がありました。

そこで、今回の#みんなのギモンでは、「子どもの転落 秋に注意…対策は？」をテーマに解説します。

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警視庁などによりますと、事故が起きたのは15日午後1時半ごろ、12階建てマンションの11階のベランダから5歳の男の子が転落しました。搬送先の病院で死亡が確認されたということです。

目撃情報などから、男の子はベランダにある高さおよそ120センチの手すりを乗り越えたとみられています。

手すりの下が格子状になっていたため、そこに足をかけ、よじのぼった可能性があることが新たに分かりました。

なぜ、男の子がベランダに出てしまったのかなど、警視庁などが当時の詳しい状況を調べています。

■子ども転落 5月が最も多く、次に10月

死亡した男の子は5歳ということでしたが、東京消防庁管内では0歳から5歳の子どもが2021年から去年までの5年間で51人、窓やベランダからの転落により救急搬送されています。

月別に見てみますと、最も多いのが5月、次に多いのが10月だということです。

明確な理由は分かっていないということですが、春と秋は窓を開ける機会が増えることも関係しているのかもしれません。

■110センチの柵…4歳の約7割が乗り越える

さらに、東京都が転落事故防止などのために制作した実験動画では、一般的なベランダの手すりの高さである110センチの柵を子どもがのぼれるのか見てみると、上の手すりをつかみ、軽々とのぼっていくのが分かります。

4歳でもおよそ7割の子どもが柵を乗り越えたということです。

■過去に起きた死亡事例…報告書公表

消費者庁の消費者安全調査委員会が公表した報告書には、過去に起きた死亡事例がまとめられています。

2歳の子どもがベランダに置かれた水槽などによじのぼって、高さ120センチ程のフェンスを乗り越えたとみられる事例や、3歳の子が死亡した事例では、リビングにあったキャスターつきの台がベランダの柵付近に移動していたことが確認された例もあったということです。

■対策…“ベランダに物を置かない”

事故を防ぐ対策としては何よりも、子どもを1人にしない、目を離さないということが重要ですが、その上で消費者庁は対策も呼びかけています。

まずは、ベランダに物を置かない。

室外機などやむを得ず置く場合も、手すりをのぼる足がかりとならないように60センチ以上離す。

手すりも横の柵ではなく、よじのぼりにくい縦の柵にして、間は11センチ以下、下の隙間も9センチ以下と子どもがすり抜けにくくしたほうがよいとしています。

■インフルエンザが…転落事故のおそれも

一方、これとは別にもうひとつ、転落事故のおそれがあるのが、今年すでに全国的に流行しているインフルエンザです。

気をつけていただきたいのが、「熱せん妄」です。

大川こども＆内科クリニックの大川洋二院長によりますと、脳の感情などをコントロールする部分が高熱のせいではれたり、むくんだりすることで異常行動につながるそうです。

熱が出た最初の2～3日は、特に注意が必要だということでした。

厚生労働省も、インフルエンザにかかると興奮して、窓を開けてベランダに出て、飛び降りようとするなどの異常行動が現れるおそれがあるとしています。その結果、命を落としたという事例も報告されているということです。

これは、抗インフルエンザ薬の服用の有無、種類にかかわらず、こうした異常行動を起こすことがあるとして注意を呼びかけています。

■ベランダに面していない部屋で寝かせる

小学生以上の未成年の報告が多く、転落事故を防ぐ対策としては、玄関や全ての窓を確実に施錠する。補助錠などがある場合はそれも活用してくださいということです。

さらには、ベランダに面していない部屋で寝かせるなどとしています。

これからの季節、子どもの転落事故が増えるんだということを記憶の片隅に置いていただいて、環境の見直しなどをするきっかけにしていただけたらと思います。

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