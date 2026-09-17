ティム・バートン監督による名作ファンタジー『ビッグ・フィッシュ』（2003）の再上映が決定した。2026年10月23日（金）～10月29日（木）、ヒューマントラストシネマ渋谷にて1週間限定でスクリーン上映する。

2000年代の憧れの洋画作品をリバイバル上映する、THE RIVERの独自企画「REVIVAL by THE RIVER」第3弾。第1弾『スパイダーマン2』（2004）、第2弾『ドニー・ダーコ』（2001）に続いて今回選んだ作品は、奇想天外なホラ話を語り続ける父親と、その真実を知ろうとする息子の物語だ。

秋も深まる10月末、この美しく感動的な作品をぜひ映画館でお楽しみいただきたい。

『ビッグ・フィッシュ』の主人公エドワード・ブルームは、自らの人生をお伽話のように語るのが大好きな男。未来を予見する魔女、旅をともにした巨人、人を襲う森、その先にある不思議な町──。エドワードが語る人生には、いつも現実離れした冒険と大げさな逸話があふれていた。

人々がその話に聞き入る一方、ひとり息子のウィルは父のホラ話を嫌い、いつしかふたりの間には深い溝が生まれていた。やがて病に伏したエドワードに残された時間がわずかだと知ったウィルは、久しぶりに父のもとへ。これまで聞かされてきた数々の物語をたどりながら、「父親は本当はどんな人間だったのか」を知ろうとする。

現実と空想を自由に往来しながら、父と息子のすれ違い、愛情、人生を“語る”ことの意味を描いた『ビッグ・フィッシュ』。奇抜なキャラクターや色彩豊かな美術、不思議な世界へ迷い込んだような幻想性など、ティム・バートンらしいイマジネーションが随所にあふれる一方、その中心にあるのは極めて普遍的な家族の物語だ。

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若き日のエドワード役はユアン・マクレガー。年老いたエドワードをアルバート・フィニー、その息子ウィルをビリー・クラダップが演じる。さらにジェシカ・ラング、アリソン・ローマン、ヘレナ・ボナム＝カーター、ダニー・デヴィート、スティーヴ・ブシェミら個性豊かなキャストが集結した。脚本は『チャーリーとチョコレート工場』（2005）などのジョン・オーガスト、原作はダニエル・ウォレスによる小説。音楽はティム・バートン作品でおなじみのダニー・エルフマンが手がけた。

エルフマンによる音楽は第76回アカデミー賞の作曲賞にノミネート。第61回ゴールデングローブ賞でも作品賞（ミュージカル／コメディ部門）をはじめ4部門で候補入りするなど、公開当時から高い評価を受けた。

一目惚れした女性を前に、世界の時間が文字通り止まってしまう瞬間。愛を伝えるため一面を黄色い花で埋め尽くすロマンチックな光景。巨人との旅、怪しげなサーカス、不思議な町スペクター──。エドワードが語る物語の数々は、スクリーンいっぱいに広がってこそ、その魔法をいっそう鮮やかに感じられるはずだ。

そして『ビッグ・フィッシュ』を一度でも観たことがある人なら、この奇想天外な物語が最後にどこへたどり着くのかを覚えているだろう。荒唐無稽に思えた父の人生を、息子がどのように受け止めるのか。何度観ても胸を打つラストまで、大きなスクリーンでじっくりと味わってほしい。

「REVIVAL by THE RIVER」は、オンラインで洋画ファンを結びつけてきたTHE RIVERが、映画館というリアルな場へコミュニティを広げていくリバイバル上映企画。第1弾ではサム・ライミ監督『スパイダーマン2』、第2弾ではリチャード・ケリー監督『ドニー・ダーコ』を上映してきた。

第3弾は、ティム・バートンのフィルモグラフィーでもひときわ温かな余韻を残す『ビッグ・フィッシュ』。昔から大切にしてきた一本だという方も、配信やテレビでしか観たことがないという方も、この機会にぜひ映画館へ。

上映概要

企画名：REVIVAL by THE RIVER vol.3

上映作品：『ビッグ・フィッシュ』（2003）

上映期間：2026年10月23日（金）～10月29日（木）

上映劇場：ヒューマントラストシネマ渋谷（東京都渋谷区）

チケット発売：

オンライン販売

10月16日(金) 18:00～ 会員先行販売 ／ 21:00～ 一般販売

窓口販売

10月17日(土) 朝オープン時～

※オンライン販売で残席があった場合のみ

チケット料金：1,600円（各種割引サービスはご利用いただけません）

上映時間は後日劇場ホームページをご確認ください。