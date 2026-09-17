敵地レッズ戦

米大リーグのドジャースは16日（日本時間17日）、敵地でレッズと対戦。勝てば地区優勝が決まる一戦で先発マウンドにはブレイク・スネル投手が上がった。しかし、2回が始まる前にまさかの降板。米記者の間でも衝撃が広がっている。

スネルは初回、先頭マイヤーズを見逃し三振、2番デラクルーズを中飛に抑え、あっさり2アウト。3番スチュアートに左前打を浴びたが、次打者の打席中に牽制で誘い出し、3人で終えた。しかし、2回が始まる前にデーブ・ロバーツ監督が登場。トライネンが代わりにマウンドに上がった。

わずか19球での降板。米地元紙「カリフォルニア・ポスト」のジャック・ハリス記者が自身のXに「Uh oh. ブレイク・スネルがわずか1イニングで降板した」と書き込めば、米地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のビル・プランケット記者も「あーあ、ブレイク・スネルが1イニング、19球で降板した」と嘆いた。

ドジャース公式Xは「ブレイク・スネルは左股関節の張りのために今日の試合から交代した」と伝えた。すでにプレーオフ進出を決め、地区優勝へのマジック1としたドジャースに暗雲が立ち込めた。



（THE ANSWER編集部）