2026年9月14日（現地時間）に行われた第78回エミー賞授賞式の裏側で、“大好きな『スパイダーマン』シリーズのゼンデイヤに会う”という夢を叶えた者がいる。「ゲーム・オブ・スローンズ」のスピンオフ「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」でエッグ役を演じる子役、デクスター・ソル・アンセルだ。

2026年のエミー賞では、ゼンデイヤ主演の「ユーフォリア／EUPHORIA」がドラマシリーズ部門主演女優賞を含む7部門、デクスターが主要キャストを務める「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」が作品賞を含む計9部門にノミネートされた。

ノミネーション発表後、デクスターのでは、「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」のノミネートに大喜びする姿が公開。動画の後半では、デクスターが「ゼンデイヤに会うんだ！」と大興奮し、友達から「彼女に僕の分もキスしてきて！」と羨ましがられる様子も収められていた。

この投稿をInstagramで見る

授賞式へ向かう車内でも、「ゼンデイヤに会うのが本当に楽しみ。僕は『スパイダーマン』が大好きだから、主要キャストの彼女に会えるなんてすごくワクワクする」と期待をあらわにしていたデクスター。「実は『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』シーズン2のあるシーンで、僕はトム・ホランドのハーネスを装着してるんだ。最高だったよ」と続け、ゼンデイヤの夫でスパイダーマン役のホランドにも言及していた。

そして会場では、念願の対面が実現。デクスターはゼンデイヤだけでなく、同伴していたホランドとも顔を合わせ、夢の3ショットをで公開した。

この投稿をInstagramで見る

も授賞式前の車内の映像と3ショットをあわせて投稿し、「夢は本当に叶う」とキャプションを添えた。コメント欄には、3人それぞれのファンから喜びの声が殺到している。