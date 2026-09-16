「ロッキン」熱帯低気圧接近に伴う開催判断について声明「毎日13時を目処に最新のご案内」「現時点の情報では…」【全文】
ロッキング・オン・ジャパンが主催・企画制作のフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」の事務局が16日、公式サイトで熱帯低気圧の接近に伴う19、20、21日の開催判断について対応方法を発表した。
【画像】「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」全出演アーティスト
公式サイトでは「現在、熱帯低気圧が今後台風に発達し、日本列島に接近する可能性があるとの予報が発表されております」とし「今後の進路や気象状況につきましては、気象機関から発表される最新情報を随時確認するとともに、会場周辺の状況や公共交通機関への影響などについても、関係各所と連携しながら慎重に確認を進めております」と説明。
その上で「ご来場いただく皆さま、出演アーティスト、スタッフをはじめ、フェスに関わるすべての方々の安全を最優先に、9月19日(土)・20日(日)・21日(月・祝)各開催日の実施について判断してまいります。現時点の情報ではこれ以上のインフォメーションを出せず申し訳ございませんが、今後なるべく早い判断を基本とし、毎日13時を目処に最新のご案内をいたします」と伝えた。
そして「ご来場を予定されている皆さまにはご心配をおかけいたしますが、公式アプリ『Jフェス』やRIJF2026公式サイト、公式X等にて最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます」と呼び掛けた。
【全文】
熱帯低気圧の接近に伴う開催判断について
現在、熱帯低気圧が今後台風に発達し、日本列島に接近する可能性があるとの予報が発表されております。
今後の進路や気象状況につきましては、気象機関から発表される最新情報を随時確認するとともに、会場周辺の状況や公共交通機関への影響などについても、関係各所と連携しながら慎重に確認を進めております。
ご来場いただく皆さま、出演アーティスト、スタッフをはじめ、フェスに関わるすべての方々の安全を最優先に、9月19日(土)・20日(日)・21日(月・祝)各開催日の実施について判断してまいります。
現時点の情報ではこれ以上のインフォメーションを出せず申し訳ございませんが、今後なるべく早い判断を基本とし、毎日13時を目処に最新のご案内をいたします。
ご来場を予定されている皆さまにはご心配をおかけいたしますが、公式アプリ「Jフェス」やRIJF2026公式サイト、公式X等にて最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。
2026年9月16日
Jフェス事務局
【画像】「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」全出演アーティスト
公式サイトでは「現在、熱帯低気圧が今後台風に発達し、日本列島に接近する可能性があるとの予報が発表されております」とし「今後の進路や気象状況につきましては、気象機関から発表される最新情報を随時確認するとともに、会場周辺の状況や公共交通機関への影響などについても、関係各所と連携しながら慎重に確認を進めております」と説明。
そして「ご来場を予定されている皆さまにはご心配をおかけいたしますが、公式アプリ『Jフェス』やRIJF2026公式サイト、公式X等にて最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます」と呼び掛けた。
【全文】
熱帯低気圧の接近に伴う開催判断について
現在、熱帯低気圧が今後台風に発達し、日本列島に接近する可能性があるとの予報が発表されております。
今後の進路や気象状況につきましては、気象機関から発表される最新情報を随時確認するとともに、会場周辺の状況や公共交通機関への影響などについても、関係各所と連携しながら慎重に確認を進めております。
ご来場いただく皆さま、出演アーティスト、スタッフをはじめ、フェスに関わるすべての方々の安全を最優先に、9月19日(土)・20日(日)・21日(月・祝)各開催日の実施について判断してまいります。
現時点の情報ではこれ以上のインフォメーションを出せず申し訳ございませんが、今後なるべく早い判断を基本とし、毎日13時を目処に最新のご案内をいたします。
ご来場を予定されている皆さまにはご心配をおかけいたしますが、公式アプリ「Jフェス」やRIJF2026公式サイト、公式X等にて最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。
2026年9月16日
Jフェス事務局