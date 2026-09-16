夏の間たくさん着たお気に入りの服も、汗や皮脂、日焼け止めなどの汚れが残っていると、次のシーズンにシミや黄ばみ、においの原因になることがあります。衣替え前にしておきたい「しまい洗い」のコツを、ナチュラルクリーニング講師の本橋ひろえさんに教えてもらいました。

夏服をしまう前に「最後の洗濯」を

夏はたくさん汗をかきますよね。衣類には、汗だけでなく皮脂も多く付着しています。汗は水に溶けやすい汚れですが、皮脂は油性の汚れ。見た目ではわからなくても、洗濯で落としきれず残っていることがあります。

【写真】首元や袖口は「固形石けん」で

そのまま数か月収納すると、残った皮脂が酸化して、シミや黄ばみ、においの原因に…。

衣替えのときは「一度洗っているから大丈夫」と思わず、夏の汚れをしっかり落としてから収納するのがおすすめです。

皮脂汚れを落とすなら「お湯洗い」がおすすめ

夏服のしまい洗いで大切なのが「温度」です。皮脂は油汚れなので、水よりもお湯のほうが落としやすくなります。油のついた鍋やフライパンも、水よりお湯のほうが洗いやすいですよね。衣類の皮脂汚れも同じです。

洗濯表示を確認し、お湯洗いできる衣類なら、最後の洗濯は水ではなくお湯で洗いましょう。

また、すすぎも大切です。せっかく浮いてきた汚れを衣類に残さないよう、しまい洗いのときはたっぷりの水ですすぎます。

長期間収納する衣類だからこそ、特別な洗剤を増やすより、「温度」と「すすぎ」を見直すことがポイントです。

首元や袖口は「固形石けん」で部分洗いを

とくに皮脂がつきやすいのが、首元や脇、袖口です。ここは洗濯機に入れる前に、固形石けんを使って部分洗いをします。

衣類をお湯にひたし、汚れが気になる部分に固形石けんを直接こすりつけます。そのあと、生地を傷めない程度にもみ洗いしてから洗濯機へ。洗濯ブラシを使うのもおすすめですよ。

固形石けんは液体石けんよりも石けん成分の濃度が高く、襟や袖などの部分洗いに向いています。わが家では無香料・無添加の純石けんをひとつ用意し、シミ抜きにも使っています。毎回できれば理想ですが、衣替え前の最後の洗濯だけでもひと手間かけておくと安心です。

そして、夏服ならではの汚れである日焼け止めも、石けんで落とせるタイプならば、皮脂汚れと同じように固形石けんで部分洗いをしてみてください。

夏の間にがんばってくれた服を、来年も気持ちよく着るための「しまい洗い」。お湯で皮脂汚れを落とし、首元や袖口、日焼け止めがつきやすい部分だけ少し丁寧にお手入れしてから、収納してみてください。