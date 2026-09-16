牛角の公式Xアカウントが更新されました。

【映像】「再発防止に努めてまいります」公式アカウントでおわび

「牛角×アニメ『呪術廻戦』5周年コラボキャンペーン」に関するお詫び

この度、弊社店舗におきまして、「牛角×アニメ『呪術廻戦』5周年コラボキャンペーン」特典である「オリジナルクリアカード」のうちの数個が店舗従業員(以下「当該従業員」といいます。)によって開封され、再び封をされた状態でお客様に提供されたこと、また、一部が私的に持ち出されていたという不正行為が判明いたしました。

本キャンペーンを楽しみにご来店いただいたお客様をはじめ、ファンの皆様、権利者並びに関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご不快な思いをお掛けいたしましたこと深くお詫び申し上げます。

弊社といたしましては、この度の事態を厳粛に受け止め、全店舗において同種の事案の有無について調査いたしますと共に、特典商品の保管及び受渡しに関する管理体制の見直し、並びに従業員への教育を改めて徹底し、再発防止に努めてまいります。

また、他店舗において同様の事案が確認された場合には、適切に対応してまいります。なお、当該従業員に対しましては、社内規程に基づき厳正な処分を実施いたしております」

（『ABEMANEWS』より）