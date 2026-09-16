猫用トイレを洗い終えた飼い主さん。その後、大切そうに猫用トイレを抱えて覗き込んでいた理由とは…？ 注目を浴びている投稿は記事執筆時点で70.7万回も表示され、9千件を超えるいいねを記録。洗い終わったばかりのトイレで猫がとった行動が予想外で可愛すぎると反響を呼んでいます。

【写真：洗ったばかりの『猫用トイレ』→中を見ると、猫が…思わず笑顔になる光景】

猫用トイレの中で、まさか…？

Xアカウント「にどね」に投稿されたのは、洗いあがったばかりの猫用トイレを大事そうに抱える飼い主さんの姿。どうやら飼い猫の『にどね』くんがその中に入ってしまったそう。毎日ひっくり返っているというにどねくん。そんなにどねくんが、驚きの行動をとったとか。

飼い主さんがじっと見つめる先には、なんとすっかり横になってくつろぐにどねくんの姿がありました。普段はここで排泄をしているのですが、そんなことはおかまいなし。洗いあがったトイレであればにどねくんにとっては魅力的なベッドになるそう。

飼い主さんによると「トイレを洗う度に今までの記憶を全て忘れてベッドになる」のだとか。綺麗になったらトイレですら横になりたいという欲求を優先させてしまうにどねくん。よほど寝転がるのが好きなのですね。

実は、このトイレが新品だった頃もすぐに中に入ってしまったというにどねくん。体がすっぽりと入る大きさなので安心感があるのかもしれません。

好きな場所で好きなように！

トイレの中でくつろぐにどねくんを見た方たちから「入りやすくてお籠りしやすいサイズですもんね」「可愛すぎる」などの声が寄せられていました。

トイレでくつろいでいるにどねくんを見た飼い主さんは、なんと『ベッド用のトイレ箱を買うか検討中です』とのこと。きっとにどねくんなら、新しいトイレでも寝てくれるに違いありません。寝転がるのが大好きすぎるにどねくんなのでした。

Xアカウント「にどね」では、にどねくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。今日も好きなところで好きなだけゆったりと寝転んでいることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「にどね」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。