回転寿司チェーン「くら寿司」で注文した汁物に「死んだコオロギが入っていた」という投稿がSNSで拡散している。

くら寿司は9月16日、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、投稿を把握していると回答。すでに保健所に報告したうえで、専門機関に調査を依頼しているという。

●「気づかず半分は飲んでしまいました」

投稿者は9月15日、SNS「Threads」で、同日18時ごろにくら寿司を利用した際、注文した汁物の中に「死んだコオロギ」が入っていたと投稿。「気づかず半分は飲んでしまいました」とうったえた。

投稿によると、その場で店舗スタッフに伝えたところ、「衛生管理を徹底します」との説明を受けたという。

その後、投稿者は「嘘ではありません。実際に当日店舗で起きたことで、写真とレシートも保管しています」と説明。スタッフから「汁物の代金は省きます」と言われ、実際にレシートにも汁物の代金は記載されていないとしている。

異物については、スタッフから「こちらで回収させてもらいます」と言われ、器ごと回収されたという。そのため、投稿者の手元には当時撮影した写真とレシートが残っているとしている。

投稿者は、保健所にも相談する意向を示していた。

くら寿司は9月16日、弁護士ドットコムニュースの取材に「SNS投稿の内容につきましては把握いたしております」と回答。

そのうえで、「現在、保健所にも当社からご報告させていただいており、専門機関にも調査を依頼中のものとなります」と説明した。

現時点では、実際に異物が混入していたのかなど、詳しい事実関係は明らかになっていない。