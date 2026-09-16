第1子出産の藤田ニコル、“メガネすっぴん”報告に反響「このかわいさはえぐいです…」
今年5月に第1子を出産したモデル、タレントの藤田ニコルが15日にinstagramを更新し、「メガネすっぴん」姿を公開し、ファンを驚かせている。
【写真】藤田ニコル、透明感すごい“メガネすっぴん”姿
藤田は「たまにはメガネすっぴん（リップだけ塗ってるけど）」とつづり高校生の頃からお世話になっているスタイリストのお店を訪れたことを報告。「サラうるに仕上げてもらって、落ち着いたトーンにしてもらいました」と明かしている。
コメント欄では「メガネすっぴん」が話題となり「本当にすっぴんなの？！にこるんかわいすぎるのだが」「すっぴんでも綺麗ですね」「かわいー！！！」「このかわいさはえぐいです…」といった声が寄せられている。
■藤田ニコル（ふじた にこる）
1998年2月20日生まれ。2009年にファッション雑誌『nicola』のモデルオーディションに応募し、グランプリを獲得。同年からモデル活動を開始し、以降はタレントとしてもバラエティ番組でも活躍。2023年8月には俳優の稲葉友との結婚を発表した。今年5月には第1子出産を報告している。
引用：「藤田ニコル」Instagram（@2525nicole2）
【写真】藤田ニコル、透明感すごい“メガネすっぴん”姿
藤田は「たまにはメガネすっぴん（リップだけ塗ってるけど）」とつづり高校生の頃からお世話になっているスタイリストのお店を訪れたことを報告。「サラうるに仕上げてもらって、落ち着いたトーンにしてもらいました」と明かしている。
■藤田ニコル（ふじた にこる）
1998年2月20日生まれ。2009年にファッション雑誌『nicola』のモデルオーディションに応募し、グランプリを獲得。同年からモデル活動を開始し、以降はタレントとしてもバラエティ番組でも活躍。2023年8月には俳優の稲葉友との結婚を発表した。今年5月には第1子出産を報告している。
引用：「藤田ニコル」Instagram（@2525nicole2）