焼肉チェーン「牛角」は16日、「呪術廻戦」とのコラボ企画において従業員による不正が発覚したことを発表し、謝罪した。特典の一部が店舗従業員によって不正に開封されたり、私的に持ち出されていた。大手回転ずし「くら寿司」でも「ちいかわ」とのコラボを巡って従業員の不正が発覚するなど、同様の事案が相次いでいる。

牛角では8月26日から呪術廻戦とのコラボ企画を実施。対象商品を注文すると、オリジナル缶バッジやクリアカードがランダムで配布されるというものだったが、SNS上で利用客から「特典に開封済みの痕跡があった」とする投稿がなされていた。

牛角は「この度、弊社店舗におきまして、「牛角×アニメ『呪術廻戦』5周年コラボキャンペーン」特典である「オリジナルクリアカード」のうちの数個が店舗従業員（以下「当該従業員」といいます。）によって開封され、再び封をされた状態でお客様に提供されたこと、また、一部が私的に持ち出されていたという不正行為が判明いたしました」と報告。

一連の経緯を謝罪し、今後は全店舗で同種の事案の有無について調査すると発表。また、特典商品の保管及び受渡しに関する管理体制の見直しや従業員への教育を改めて徹底し、再発防止に努めるとした。なお、当該従業員に対しては、社内規程に基づき厳正な処分を実施したという。

くら寿司は今月5日、「ちいかわ」とのコラボキャンペーンの景品を従業員が横領していたと発表した。不正を受け、ちいかわに関する複数の企画は全て翌6日から中止となった。

8月21日に始まったキャンペーンでは、食べ終えた皿5枚をテーブルの回収ポケットに入れると始まるゲームで「あたり」が出れば、ちいかわのフィギュアや缶バッジなどをもらうことができた。当初は9月30日まで実施する予定だった。

景品がフリマサイトで大量に出品され、SNSでは従業員による不正を疑う投稿が相次いでいた。くら寿司は8月31日から事実関係の調査を進めていた。