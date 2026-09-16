6歳男児行方不明の当日の防犯カメラ映像公開　優斗さんで「間違いない」警察と家族　走って公園へ　山形・酒田市

山形・酒田市で6歳の高橋優斗さんの行方がわからなくなってから12日目となりました。

警察は16日、優斗さんが行方不明になった当日の防犯カメラの映像を公開しました。この映像について、警察と家族は優斗さんで間違いないとみているということで、警察は引き続き情報提供を呼びかけています。

公園に向かって走る姿

道路を小走りする子ども。赤っぽい服を着ているように見えます。

警察が今日公開したのは、山形県酒田市で、高橋優斗さん（6）が行方不明となった当日の防犯カメラの映像です。この時、公園に向かって走っていたといいます。

優斗さんは身長およそ120cm。痩せ形で黒髪の短髪。行方不明になった日は、赤と紺のスパイダーマンの柄のつなぎを着ていて、靴は履いていなかったということです。

優斗さんは9月5日午前9時ごろ、自宅から700メートルほど離れた公園で、1人でいるところを目撃されたのを最後に行方がわからなくなっています。

警察は今日も60人態勢で捜索しましたが、手がかりは見つかっていません。

警察と家族は、この映像を優斗さんで間違いないとみているということで、警察は引き続き情報提供を呼びかけています。

情報提供は、「酒田警察署（0234-23-0110）」まで。

（「イット！」9月16日放送より）