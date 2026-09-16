8月以降は153打数で打率.131、三振率41.8％

【MLB】ガーディアンズ 7ー6 Wソックス（日本時間16日・クリーブランド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手が15日（日本時間16日）、敵地で行われたガーディアンズ戦に「4番・一塁」で先発出場するも、4打数無安打4三振と不発に終わった。首位攻防戦でサヨナラ負けを喫するなか、8月以降は三振が激増し、打率も1割台前半と低迷。ファンからはスタメン外しを求める声が噴出している。

第3打席は四球で出塁したものの、今季ワーストタイとなる1試合4三振を喫した。地元メディア「A to Z Sports」の元記者サム・ファレン氏がX（旧ツイッター）で「直近151打数で75三振を喫している。8月初めまで遡ると、この期間は打率.152にとどまっている」と指摘した通り、深刻なスランプから抜け出せない状態が続いている。

村上は31本塁打と当たれば圧倒的なパワーを発揮する一方で、確実性に欠ける打撃が続いている。シーズン終盤になって急失速し、地区優勝争いの行方に危機感を募らせるファンからは批判の声が殺到した。

「ホームランダービーには出るべきじゃなかった。それ以来、スイングが元に戻っていない」

「ベナブル（監督）は一体いつになったらムネをベンチに下げるんだ？」

「彼をベンチに下げるべきだ。4番に確実に三振する打者を置くなんて自殺行為だ」

「本当に何の役にも立ってない！ 彼以外なら誰でもいい！」

「これはもうスランプじゃない」

「他の全チームが彼を見送ったのには理由がある」

「なんで試合に出てるんだ？」

「前は『彼が新人王になるべきだ』って言われてたよね（笑）」

「ここまで来ると、もう悲しいよ」

「彼との契約延長はまだ待とう」

「ムネは1週間くらい休ませたほうがいい。毎日出すなんておかしい」

村上は8月以降、153打数20安打の打率.131、7本塁打、77三振。三振率は41.8％と大苦戦。果たして、以前のような打棒を取り戻すことができるだろうか。（Full-Count編集部）