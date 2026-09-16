〈東京・北区で5歳児が11階から転落死〉高さ120センチの手すりでも防げず…子どもの命を守るために今すぐできる対策

9月15日、東京・北区赤羽台の集合住宅で、5歳の男の子が11階の自宅ベランダから転落して亡くなった。

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子どもが窓やベランダから転落する事故は、今回に限ったものではない。東京都によると、東京消防庁管内では2021年から25年までの5年間に、5歳以下の子ども51人が転落によって医療機関に救急搬送されている。事故を防ぐためには、一体どうすればいいのか。

5歳の男の子がベランダから転落して死亡

9月15日午後、東京・北区赤羽台の集合住宅で、5歳の男の子が11階の自宅ベランダから転落して亡くなるという痛ましい事故が起きた。

警視庁などによると、事故が起きたのは午後1時20分ごろ。男の子は母親と買い物から帰宅した後、母親が荷物を運ぶため1階と11階の部屋を往復している間、部屋で1人で待っていたという。

ベランダには高さ約120センチの手すりがあり、男の子がそれにぶら下がり、「ママ、ママ」と母親を呼びながら助けを求めている姿を見たとの目撃情報もある。その後の報道では、柵の隙間に足をかけてよじ登った可能性があるとされており、警視庁が当時の詳しい状況を調べている。

子どもが窓やベランダから転落する事故は、今回に限ったものではない。

東京都によると、東京消防庁管内では2021年から2025年までの5年間に、5歳以下の子ども51人が、住宅などの窓やベランダからの転落によって医療機関に救急搬送されている。

全国でも痛ましい事故が相次いでいる。2023年5月には、山口県防府市のマンションで4歳の男の子が12階のバルコニーから転落して亡くなった。事故後の調査では、ベランダに設置されたエアコンの室外機に上り、転落したと推定されている。

2024年4月には、広島市の高層マンションで3歳の女の子が25階のベランダから転落して亡くなった。国土交通省によると、ベランダの手すりは高さ1.35メートルあったものの、部屋から持ち出した物を踏み台にして転落したと推定されている。

さらに2025年8月には、福岡市で3歳の女の子がマンション6階の自宅ベランダから転落し、亡くなった。当時は両親や姉も自宅にいたが、女の子は1人で別の部屋におり、自分で窓の鍵を開けてベランダに出たとみられている。ベランダの手すりは高さ約1.2メートルあったが、女の子が手すりを自力でよじ登ったと推定されている。

今回の北区の事故で注目されるのが、ベランダの手すりが約120センチあったと報じられている点だ。

建築基準法施行令では、一定の建物の2階以上にあるベランダについて、手すりなどを110センチ以上とする規定がある。しかし、消費者安全調査委員会の報告書によれば、この110センチという基準は火災時などの避難の際に成人が転落するのを防止する趣旨で定められたものとされている。幼児が手すりをよじ登ることを前提として決められた高さではないことに留意が必要だ。

転落事故をどう防げばいいのか

それでは子どもの転落事故はどのように防げばいいのか。

まず、東京都やこども家庭庁が繰り返し呼びかけているのが、「短時間でもベランダのある部屋に幼い子どもを1人にしない」ということだ。

ただ、「親がずっと見ていれば事故は防げる」と考えるだけでも十分ではない。

消費者安全調査委員会の分析では、保護者が在宅していたか、不在だったかによって事故の発生状況に有意な差はみられなかった。仮に在宅していたとしても、子どもがすでに身を乗り出した段階で気付いたのでは、転落を止めることは難しいとも指摘している。

在宅していたとしても、日常生活の中で、子どもから一瞬たりとも目を離さないことは不可能だからだ。「気をつける」ことは何より大切だが、それだけでは事故は防げないと言えるだろう。

そこで、加えて実施したいのが「物理的な対策」だ。

子どもが窓を開けられない、手すりをよじ登りにくい環境をあらかじめ作っておくことが重要である。

そこでまず設置したいのが、ベランダにつながる窓の補助錠だ。

国土交通省の「子育てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン」では、ベランダにつながる掃き出し窓について、子どもが容易に解錠できないダイヤル錠にするか、子どもの手が届かない床上150センチ程度以上の位置に補助錠を設けることを示している。

その効果について、消費者安全調査委員会はかなり踏み込んだ分析をしている。

検証したベランダからの転落死亡事故92件について、掃き出し窓がダイヤル錠になっていたか、想定される高さに補助錠など「2つ目の錠」が施錠されていたなら、「全92件を防止できた可能性がある」としている。

ただし、補助錠だけで十分というわけではない。消費者安全調査委員会の報告書には「掃き出し窓付近やベランダに足掛かりとなる物がなく、子どもがそのような物を持ち運んでいないこと」という前提がついている。

なので同時に実施したいのが、ベランダに「足場になる物をなくす」ことだ。

ベランダの手すり近くに、椅子、テーブル、プランター、ごみ箱などを置いてはいけない。エアコンの室外機については、手すりから60センチ以上離して設置するか、上からつるすことが推奨されている。また、動かせて足場になる物はベランダに置きっぱなしにしないのも大切だ。

手すり自体の構造もチェックしたい。国のガイドラインでは、子どもが容易によじ登れない形状にすることに加え、手すり子同士の隙間は11センチ以下、手すりの最下部と床面などとの隙間は9センチ以下とすることが示されている。

事故を起こさないために、家庭の環境をいま一度確認したい。

文／集英社オンライン編集部