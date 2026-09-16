『聖なる犯罪者』ヤン・コマサ監督最新作『HEEL／ヒール』11.27公開 異様な“再教育”描く
『聖なる犯罪者』のヤン・コマサ監督による映画『HEEL／ヒール』が、11月27日より劇場公開されることが決定。あわせて、ティザービジュアルと場面写真1点が解禁された。
【写真】不気味な家族による“再教育”が始まる--『HEEL／ヒール』場面写真
『聖なる犯罪者』で米アカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされ、現代社会に潜む矛盾と人間の倫理を鋭く描いてきたポーランドの鬼才ヤン・コマサ。2025年トロント国際映画祭でワールドプレミアを迎えた本作は、誘拐された不良青年トミーと、彼を“いい子”に更生しようとする不気味な家族をめぐる心理スリラーだ。
ドラッグ、パーティー、暴力に明け暮れる19歳の青年トミー（アンソン・ブーン）は、ある夜、飲み騒いだ仲間たちと別れた直後、何者かによって誘拐されてしまう。人里離れた一軒家の地下室で目を覚ましたトミーは、自身が犬のように首輪をはめられ、鎖でつながれていることに気付くと、激しい怒りと恐怖に襲われる。
その家には、物腰の柔らかな父クリス（スティーヴン・グレアム）、心に深い傷を抱える母キャスリン（アンドレア・ライズボロー）、そして幼い従順な息子ジョナサン（キット・ラクセン）が住んでいた。謎めいた夫婦は、罰と褒美を与えながらトミーを“いい子”に更生しようとするが、一体彼らの本当の目的とは？
一家の父クリスを演じるのは、『アドレセンス』のスティーヴン・グレアム。心に傷を抱えた母キャスリンには『To Leslie トゥ・レスリー』のアンドレア・ライズボロー、トミー役には『1917 命をかけた伝令』のアンソン・ブーン。さらに、プロデューサーには、ポーランド映画界の巨匠イエジー・スコリモフスキと、半世紀以上にわたるキャリアで80本以上の作品を手がけ、今月11日に77歳で亡くなったジェレミー・トーマスが名を連ねる。
今回解禁されたのは、広い草原に一人ぽつんと座り込むトミーの姿を捉えたティザービジュアル。トミーが身につけているオレンジ色の派手な柄シャツと、彼の目に映る世界を表現したようなモノクロの風景とのコントラストが印象的な一枚となっている。青空の下、鎖につながれたトミーがどこにも行けないことを示唆するように、「自由はおあずけ」というコピーが添えられている。
また、タイトルの「HEEL」とは、「悪党」「卑劣な人」という意味を持つほか、犬の服従訓練で飼い主のそばについて歩くよう命じる号令でもあり、悪党であるトミーが犬のように“躾”されるという、本作の物語を象徴する二重の意味が込められている。
『時計じかけのオレンジ』を彷彿とさせる異様な“再教育”が進むにつれ、誘拐犯と被害者の区別は少しずつ曖昧になり、いびつな共同生活はやがて“家族”のかたちを成し始める。人は変われるのか。愛と支配の違いは何か--。大胆かつ挑発的な視点で“正しさ”を問い直す、危険な家族の寓話だ。
映画『HEEL／ヒール』は、11月27日より劇場公開。
【写真】不気味な家族による“再教育”が始まる--『HEEL／ヒール』場面写真
『聖なる犯罪者』で米アカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされ、現代社会に潜む矛盾と人間の倫理を鋭く描いてきたポーランドの鬼才ヤン・コマサ。2025年トロント国際映画祭でワールドプレミアを迎えた本作は、誘拐された不良青年トミーと、彼を“いい子”に更生しようとする不気味な家族をめぐる心理スリラーだ。
その家には、物腰の柔らかな父クリス（スティーヴン・グレアム）、心に深い傷を抱える母キャスリン（アンドレア・ライズボロー）、そして幼い従順な息子ジョナサン（キット・ラクセン）が住んでいた。謎めいた夫婦は、罰と褒美を与えながらトミーを“いい子”に更生しようとするが、一体彼らの本当の目的とは？
一家の父クリスを演じるのは、『アドレセンス』のスティーヴン・グレアム。心に傷を抱えた母キャスリンには『To Leslie トゥ・レスリー』のアンドレア・ライズボロー、トミー役には『1917 命をかけた伝令』のアンソン・ブーン。さらに、プロデューサーには、ポーランド映画界の巨匠イエジー・スコリモフスキと、半世紀以上にわたるキャリアで80本以上の作品を手がけ、今月11日に77歳で亡くなったジェレミー・トーマスが名を連ねる。
今回解禁されたのは、広い草原に一人ぽつんと座り込むトミーの姿を捉えたティザービジュアル。トミーが身につけているオレンジ色の派手な柄シャツと、彼の目に映る世界を表現したようなモノクロの風景とのコントラストが印象的な一枚となっている。青空の下、鎖につながれたトミーがどこにも行けないことを示唆するように、「自由はおあずけ」というコピーが添えられている。
また、タイトルの「HEEL」とは、「悪党」「卑劣な人」という意味を持つほか、犬の服従訓練で飼い主のそばについて歩くよう命じる号令でもあり、悪党であるトミーが犬のように“躾”されるという、本作の物語を象徴する二重の意味が込められている。
『時計じかけのオレンジ』を彷彿とさせる異様な“再教育”が進むにつれ、誘拐犯と被害者の区別は少しずつ曖昧になり、いびつな共同生活はやがて“家族”のかたちを成し始める。人は変われるのか。愛と支配の違いは何か--。大胆かつ挑発的な視点で“正しさ”を問い直す、危険な家族の寓話だ。
映画『HEEL／ヒール』は、11月27日より劇場公開。