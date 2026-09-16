新卒応援チャンネル【さざえ】が「【26卒辞めた】「社長に憧れて…」長期インターンからの入社→一年経たずに退職代行【視聴者凸】」を公開した。動画では、社員4人のベンチャー企業に入社した26卒の視聴者「ミルク」さんが、退職代行を使って辞めるに至った過酷な労働実態を赤裸々に語っている。



ミルクさんは、就職活動中に知り合った社長たちの「独立する」という言葉に惹かれ、「私も行きます」と長期インターンとして同社に合流。新卒紹介事業部をほぼ1人で立ち上げることになったが、1月から3月にかけては「毎日朝9時から朝3時まで仕事」という壮絶な労働環境だったという。



4月の正式入社以降は、学生に直接声をかける「キャッチ」などの泥臭い営業もこなし、月に3人の内定者を出すなど結果を残していた。しかし、毎朝30分にわたり社長から「数字上げろよ」と詰められる会議が続き、精神的に不安定になっていったと振り返る。



実は、親の反対を押し切り「実家を夜逃げ」してまで入社していたというミルクさん。過酷な現実を前に「親が正しかったなと思いましたね」と苦笑いを浮かべながら本音をこぼす場面も収められている。



すでに退職代行を依頼し、翌日には会社を去るというミルクさん。今後は大手企業を中心に10社ほど書類を出し、面接も控えているという。ベンチャー企業での壮絶な経験を糧に、新たな環境へ向けて力強く再出発を切る姿でトークは締めくくられた。



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