元野犬の微笑ましい「現在」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で73万2000回再生を突破し、「ラブラブなふたり」「可愛すぎる」「なんて尊いのでしょう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：山奥で発見、保護された『元野犬』を飼った結果→父に心を許しすぎて…完全に野生を忘れた『まさかの寝姿』】

元野犬アキちゃんとの出会い

Instagramアカウント「aki_a.k.a_ydk」の投稿主さんが新卒OLだった頃、家族として迎えたのがアキちゃんでした。アキちゃんは、山奥で野犬として暮らしていたところを保護されたわんこです。

人との暮らしに慣れていないこともあり、投稿主さんは無理に構いすぎないようにしていたそうです。できるだけアキちゃんのペースを大切にしながら、少しずつ距離を縮めていきました。

そばにいるだけで安心してもらえるように、慎重に関係を築いていたのです。

ご主人との暮らしで変化

そんなアキちゃんの生活が変わり始めたのは、一緒に暮らして1年ほど経った頃。現在のご主人と暮らし始めたことがきっかけでした。

自宅で仕事をしていたご主人は、朝から夜まで毎日アキちゃんと一緒。投稿主さんが「無理をさせちゃいけない」と控えていたコミュニケーションも、心配になるほどたっぷり取ってくれたそうです。

アキちゃんは、最初は少し戸惑っていたそう。しかし、その時間が少しずつ心の距離を縮めていきました。

気づけば、いつでも一緒にいるほどの仲に。抱っこも嫌がっていたのに、抱かれたまま2人の上でいびきをかいて眠るようになったのだとか。大きな変化に、家族も驚いたことでしょう。

無防備な寝姿にホッコリ

そして現在のアキちゃんは、ご主人とぴったりくっついて眠るのが当たり前になりました。かつて野犬として暮らしていたとは思えないほど、すっかり甘えん坊に。

大好きなご主人に体を預け、安心しきった表情で眠る姿からは、深い信頼が感じられます。

少しずつ心を開き、今ではこんなにも無防備な姿を見せてくれるようになったアキちゃん。時間をかけて築いた家族との絆が、穏やかな寝姿に表れているようです。

元野犬だったアキちゃんが、安心できる場所と大切な人を見つけた姿に、胸が温かくなりますね。

この投稿には「心を許してるんですね」「こっちまで幸せになる」「家族になれてよかったね」などの温かなコメントが寄せられています。

アキちゃんの日常は、Instagramアカウント「aki_a.k.a_ydk」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「aki_a.k.a_ydk」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。