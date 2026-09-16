「弟つぶしてるよ」弟猫の顔にアゴを乗せてくつろぐ姉猫 密着しすぎな姿に1.6万いいね このあとどうなった？
「弟つぶしてるよ」ーー。そんなコメントが添えられた愛猫の写真が、Xで話題になっています。
写っているのは、キジトラ猫の「シャオリー」ちゃん（2歳・女の子）と、茶トラ猫の「ディオ」くん（2歳・男の子）。2匹は、血のつながったきょうだいです。
布団の上で横向きになって寝そべるディオくん。その顔におおいかぶさるように、シャオリーちゃんがアゴを乗せ、じっと前方を見つめています。布団とアゴにはさまれ、すっかり埋もれているディオくん。そんなことはお構いなしといった様子で、シャオリーちゃんはまったりくつろいでいるように見えます。
きょうだいのほほえましい日常のワンシーンに、1.6万件超のいいねが集まりました。このあと、2匹はどうなったのでしょうか。
「飛び起きた」2匹が解散した理由は？
飼い主のごんねこさん（@VQfuv）によると、シャオリーちゃんとディオくんは毎日、一緒にくっついて寝ているそうです。
「この日はシャオリーがディオをつぶして寝ていました。かわいいけれど、『息できてるのかな？』とちょっと心配になりましたが、ディオは気にしていなかったようです」
仲むつまじく密着していた2匹ですが、自動給餌器からご飯が出る時間になると状況は一変。「2匹とも飛び起きました」と飼い主さんは教えてくれました。
ふだんの性格について尋ねると、飼い主さんは次のように話します。
「シャオリーはクールで甘えん坊。ディオは食いしん坊で甘えん坊です。毎日、ケンカしながらも、くっついて寝ています」
それぞれの個性をもちながら、自然と寄り添うシャオリーちゃんとディオくん。これからも家族の暮らしに小さな笑顔を運んでくれそうです。
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）