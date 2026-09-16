鈴鹿央士、演技力に鳥肌立った人気女優明かす「獣と相対した感じ」【藁にもすがる獣たち】
【モデルプレス＝2026/09/16】俳優の鈴鹿央士、お笑い芸人の青木マッチョが9月16日、東京・東郷神社にて行われた映画『藁にもすがる獣たち』（9月25日公開）の公開直前イベントに出席。演技力に驚いた女優を明かした。
【写真】26歳人気俳優「すごい鳥肌が立って」演技力に驚いた25歳女優
映画になぞらえ、「『意外と獣っぽい』と感じた共演者」を聞かれた鈴鹿は、同作で共演している女優の森七菜の名前を挙げ「銃を突きつけられるシーンがあったんですが、『この人は躊躇なく引き金を引いてくるんだろうな』と感じにすごい鳥肌が立って」と、森の演技力を称賛。そして「やっぱり俳優さんだから役として、すごい怖くて。命の危機って本能的に感じるじゃないですか。それを感じられたのが獣と相対した感じがして『すごいなー』って思いました」と振り返った。
一方、青木は、同作で“不良警官”の江波戸良介を演じた成宮寛貴と回答。成宮について「僕はめちゃくちゃ世代で、成宮さんの作品を観てたので『テレビで観てた人』っていう感じ」と前置きし「めっちゃ元気だなと思って。フレンドリーに接してくれて、話す時もすごく引っ張っていってくれるし、アクションシーンもすごく動ける」「ガンガンやっていくところが『すごく獣っぽいな』っていう感じはしました」と称賛した。
たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合い、金の“獣”と化していく数奇な運命を描いた、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の傑作小説『藁にもすがる獣たち』（講談社文庫）を映画化した本作。バイト先のネットカフェで客の誰かが置いていった怪しいボストンバッグから思いもよらぬ大金を手にし、チャンネル登録者数“2ケタ”の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿）の日常は突如一変。“不良警官”江波戸良介（成宮）や、“夜職悪女”し～な（森）らも現れ、想像を絶する“1億円争奪戦”に巻き込まれていくことになる。（modelpress編集部）
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◆鈴鹿央士、森七菜の演技に「鳥肌が立って」
映画になぞらえ、「『意外と獣っぽい』と感じた共演者」を聞かれた鈴鹿は、同作で共演している女優の森七菜の名前を挙げ「銃を突きつけられるシーンがあったんですが、『この人は躊躇なく引き金を引いてくるんだろうな』と感じにすごい鳥肌が立って」と、森の演技力を称賛。そして「やっぱり俳優さんだから役として、すごい怖くて。命の危機って本能的に感じるじゃないですか。それを感じられたのが獣と相対した感じがして『すごいなー』って思いました」と振り返った。
◆映画「藁にもすがる獣たち」
たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合い、金の“獣”と化していく数奇な運命を描いた、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の傑作小説『藁にもすがる獣たち』（講談社文庫）を映画化した本作。バイト先のネットカフェで客の誰かが置いていった怪しいボストンバッグから思いもよらぬ大金を手にし、チャンネル登録者数“2ケタ”の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿）の日常は突如一変。“不良警官”江波戸良介（成宮）や、“夜職悪女”し～な（森）らも現れ、想像を絶する“1億円争奪戦”に巻き込まれていくことになる。（modelpress編集部）
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