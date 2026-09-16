韓国・釜山（プサン）出身で日本に帰化した人物が、新党を結成して政治に挑戦する。日本で帰化者が政党を結成するのは初めてだという。

15日、政界関係者によると、東京の新宿韓国商人連合会の鄭宰旭（チョン・ジェウク、日本名・てい あきら）会長は前日、東京の日本プレスセンターで記者会見を開き、ウズベキスタン出身で東京都世田谷区議のオルズグル氏と新党を結成すると発表した。

鄭会長は1985年に留学生として来日し、その後、日本に帰化した。東京・新宿区の新大久保コリアンタウンで自営業者らが組織する新宿韓国商人連合会の会長として活動してきた。

オルズグル区議も日本に帰化しており、2023年に世田谷区議に当選した。

2人によると、日本に帰化した人々が政党を結成するのは初めてだという。新党の名称は「新世党（しんせいとう）」とし、外国人住民の割合が高い東京都新宿区を拠点に活動を本格化させる計画だ。

新世党の共同代表に就任した鄭会長は「国籍や出身にかかわらず、日本の法律と地域社会のルールをともに守り、互いを尊重しながら安心して暮らせる社会をつくることこそが、真の多文化共生だ」と述べた。