自分の細胞由来の「生きた薬」が骨粗しょう症患者の骨強度を回復させる可能性
骨密度の減少によって骨折しやすくなる骨粗しょう症は日本だけでも1100万人以上の患者がいるとされており、世界全体では患者数が5億人を超え、年間最大3700万件もの骨折が骨粗しょう症によって起きています。スペインの研究チームが、骨粗しょう症患者の骨強度を回復させる「生きた薬」を発見した可能性があるとの研究結果を報告しました。
Glycocalyx-edited mesenchymal stem/stromal cell therapy in advanced osteoporosis: Cell
'Living Medication' May Have Restored Bone Strength in 10 Patients With Advanced Osteoporosis : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/living-medication-may-have-restored-bone-strength-in-10-patients-with-advanced-osteoporosis
研究チームは新たな研究で、骨や血管、心筋などに分化する能力を持つ間葉系幹細胞(間葉系間質細胞：MSCs)を用いた「生きた薬」が、骨粗しょう症の治療に役立つ可能性に着目しました。間葉系幹細胞は採取する組織によって異なる特性を持っており、骨髄から採取した間葉系幹細胞は骨の形成と修復を担う骨芽細胞に分化します。
理論的には、骨髄から採取した間葉系幹細胞は骨粗しょう症を治療する骨強化療法に役立つ可能性があります。しかし、体外で培養した間葉系幹細胞はシアリルルイスX(sLeX)という表面分子が欠落しているため、培養後に患者の静脈内に投与しても骨髄を見つける能力が阻害されてしまうとのこと。
前臨床モデルでは、間葉系幹細胞を覆う糖タンパク質や多糖類(グリコカリックス)を遺伝子編集で調整することで、シリアルルイスXの欠落は補うことが可能だと示されています。しかし、このような間葉系幹細胞の遺伝子編集が人間の患者にも安全かつ有効なのかどうかは不明でした。
今回、研究チームは51～72歳の骨粗しょう症を患う女性10人を対象に、小規模な第I相臨床試験を行いました。研究チームは、被験者の股関節から採取した骨髄を元に間葉系幹細胞を分離・培養し、遺伝子編集を施して骨髄に戻る能力を向上させた後、静脈内投与によって被験者の体内に戻されました。
被験者を約6年間にわたって追跡調査した結果、主要な安全性指標に関する問題は発生せず、治療に関連した有害事象も確認されませんでした。さらに有望だったのは、治療を受けた被験者において骨粗しょう症に起因する骨折が劇的に減少したという点です。
研究チームは、「本研究の被験者は臨床的に脆弱(ぜいじゃく)性骨折の再発リスクが非常に高いにもかかわらず、再骨折の発生率は急激に低下しました。具体的には、輸液前2年間と輸液後2年間を比較すると、骨折発生率は年間8件から年間0.5件に減少しました。これは脆弱性骨折が94％減少したことを意味します」と述べています。
また、改変した間葉系幹細胞の注入から120日後に採取した骨組織の検査では、被験者10人のうち7人で平均骨組織面積の有意な増加が確認されました。さらに、骨代謝に関するバイオマーカーも骨強化の兆候を示し、画像検査では骨の内部にある網目状の海綿骨の密度改善も明らかになりました。
今回の第I相臨床試験は、体外で培養した間葉系幹細胞を注入する治療の安全性を評価することが目的でしたが、予想を超えて骨折の予防や骨密度の改善といった効果を示すことが確認されました。研究チームは、「総合的に見て、投与された遺伝子編集済み間葉系幹細胞は、主に海綿骨内で骨再生効果を発揮することが示唆されています」と述べています。
なお、今回の臨床試験は対照群を用意した無作為化実験ではなかったため、改変した間葉系幹細胞の投与がもたらす影響を正しく理解するにはさらなる研究が必要です。それでも、今回の臨床試験に参加した被験者には何らかの有益な変化が生じており、将来的に骨粗しょう症の治療に大きな変化がもたらされる可能性があると期待されています。