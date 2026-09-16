&TEAM・JO、迫力たっぷりダンスムーブ 映画『ワンダンス』ポスタービジュアル公開
日本発グローバルグループ「&TEAM」（エンティーム）のJOが初主演を務める映画『ワンダンス』が、11月27日に公開される。それに先立って、ポスタービジュアルが16日、公開された。
【画像】2種類を用意！ムビチケ
本作は、ダンサーからも熱く支持され、昨年にはテレビアニメも放送された珈琲氏による同名漫画（「月刊アフタヌーン」（講談社）に連載中）が原作となる。主人公は、吃音症が原因で目立つことが苦手であり、自分の気持ちを抑えて周りに合わせて生活している小谷花木（こたに かぼく／JO）通称“カボ”。カボは、バイト先で深夜に人目を気にせずダンスに没頭する“ワンダ”湾田光莉（わんだ ひかり／池端杏慈）に出会う。その楽しそうで生き生きとした姿に衝撃を受けたカボは、心をかき立てられるままにダンスの世界に飛び込み、ダンスに魅了されていく。
カボが飛び込むダンスチーム（TEAM ON）を率いるカリスマダンサー・宮尾恩（みやお おん）を山口綺羅（Girls2）、カボの才能を見抜き、ダンスバトルへの挑戦を後押しする、先輩・厳島伊折（いつくしま いおり）をRAN（MAZZEL）、カボたちのダンスバトル最強のライバルとなる壁谷楽（かべや がく）通称・カベをTSUKKI、ダンスコンテストでカボたちの前に立ちはだかる実力派チームのリーダー・巧宇千（たくみ うせん）通称・ウセンを髙松アロハ（超特急）が演じる。
ダンスムーブを迫力たっぷりに決めるカボが目を惹くポスタービジュアルは、「でも、踊る。この鼓動（ビート）が僕を変えるー」というコピーとともに、ワンダの凜とした横顔、そしてカボとワンダを取り巻く恩、伊折、カベ、ウセンのダンスに懸ける想いが伝わる表情が印象的な躍動感と青春を感じるポスタービジュアルとなっている。
さらに、18日よりムビチケカードの発売が決定。絵柄はカボの清々しい横顔が印象的な【カボver.】と、各キャラクターのそれぞれのワンシーンを切り取った【全キャラ ver.】の2種となっている。ムビチケカードの特典として、それぞれのキャラクタービジュアルが使用されたキャラクタービジュアルカード（ジャバラ仕様）が付く。
【画像】2種類を用意！ムビチケ
本作は、ダンサーからも熱く支持され、昨年にはテレビアニメも放送された珈琲氏による同名漫画（「月刊アフタヌーン」（講談社）に連載中）が原作となる。主人公は、吃音症が原因で目立つことが苦手であり、自分の気持ちを抑えて周りに合わせて生活している小谷花木（こたに かぼく／JO）通称“カボ”。カボは、バイト先で深夜に人目を気にせずダンスに没頭する“ワンダ”湾田光莉（わんだ ひかり／池端杏慈）に出会う。その楽しそうで生き生きとした姿に衝撃を受けたカボは、心をかき立てられるままにダンスの世界に飛び込み、ダンスに魅了されていく。
ダンスムーブを迫力たっぷりに決めるカボが目を惹くポスタービジュアルは、「でも、踊る。この鼓動（ビート）が僕を変えるー」というコピーとともに、ワンダの凜とした横顔、そしてカボとワンダを取り巻く恩、伊折、カベ、ウセンのダンスに懸ける想いが伝わる表情が印象的な躍動感と青春を感じるポスタービジュアルとなっている。
さらに、18日よりムビチケカードの発売が決定。絵柄はカボの清々しい横顔が印象的な【カボver.】と、各キャラクターのそれぞれのワンシーンを切り取った【全キャラ ver.】の2種となっている。ムビチケカードの特典として、それぞれのキャラクタービジュアルが使用されたキャラクタービジュアルカード（ジャバラ仕様）が付く。