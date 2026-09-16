原菜乃華“影子”＆作間龍斗“真昼”、少しずつ心を通わせる 『ないものねだりの君に光の花束を』場面写真解禁
俳優の原菜乃華とACEesの作間龍斗がダブル主演を務める、映画『ないものねだりの君に光の花束を』（11月20日公開）の場面写真6点が解禁された。
【場面写真】1点を見つめてたたずみ作間龍斗“真昼”
原作は、小説家・汐見夏衛氏の同名小説。原は、すべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・影子、作間は、大人気アイドルグループのメンバーで、学校でも人気者の真昼を演じる。影子は、すべてにおいて特別である真昼に対して別世界の遠い存在だと引け目を感じていたが、一緒に図書委員を担当することになり、真昼が誰にも打ち明けてこなかった“壮絶な過去”を知ることになる。
誰かと比べて、自分には何もない“普通”だと立ち止まっていた影子と、“特別”な光の中でもがき、葛藤する真昼。正反対だった2人は、予想外の出会いをきっかけに、互いの痛みや本当の姿に触れながら、少しずつかけがえのない存在へと変わっていく。そしてその出会いが、それぞれの居場所を見つけるきっかけとなっていく。
今回解禁された場面写真は、これまで交わることのなかった影子と真昼が出会い、少しずつ距離を縮めていく姿が切り取られている。“自分らしさ”を見つけられずに悩んでいた影子と、“光”の中で誰にも打ち明けられない痛みを抱えていた真昼。図書室で言葉を交わし、互いの知られざる一面に触れていくうちに、いつしか互いにとってかけがえのない存在となっていく。居場所を見つけられずにいた2人が出会い、互いの存在によって希望を見出していく物語の始まりを予感させるカットとなっている。
さらに、影子が親友・羽奈（向井怜衣）とたわいもない時間を過ごす様子をはじめ、真昼とマネージャーの長谷川（吉沢悠）が不穏な空気の中で向き合う姿、そして影子をあたたかく見守る母・春枝（戸田菜穂）、父・吾郎（眞島秀和）とのひとときも。2人の心に寄り添う人々との何気ない時間や関わりも収められ、2人の周囲の存在もまた、物語にあたたかな彩りを与えている。
【場面写真】1点を見つめてたたずみ作間龍斗“真昼”
原作は、小説家・汐見夏衛氏の同名小説。原は、すべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・影子、作間は、大人気アイドルグループのメンバーで、学校でも人気者の真昼を演じる。影子は、すべてにおいて特別である真昼に対して別世界の遠い存在だと引け目を感じていたが、一緒に図書委員を担当することになり、真昼が誰にも打ち明けてこなかった“壮絶な過去”を知ることになる。
今回解禁された場面写真は、これまで交わることのなかった影子と真昼が出会い、少しずつ距離を縮めていく姿が切り取られている。“自分らしさ”を見つけられずに悩んでいた影子と、“光”の中で誰にも打ち明けられない痛みを抱えていた真昼。図書室で言葉を交わし、互いの知られざる一面に触れていくうちに、いつしか互いにとってかけがえのない存在となっていく。居場所を見つけられずにいた2人が出会い、互いの存在によって希望を見出していく物語の始まりを予感させるカットとなっている。
さらに、影子が親友・羽奈（向井怜衣）とたわいもない時間を過ごす様子をはじめ、真昼とマネージャーの長谷川（吉沢悠）が不穏な空気の中で向き合う姿、そして影子をあたたかく見守る母・春枝（戸田菜穂）、父・吾郎（眞島秀和）とのひとときも。2人の心に寄り添う人々との何気ない時間や関わりも収められ、2人の周囲の存在もまた、物語にあたたかな彩りを与えている。