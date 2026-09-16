イ・チャンドン、ポン・ジュノが絶賛する新鋭ユン・ガウン監督最新作『ジュインはリンゴが嫌い』公開決定
名匠イ・チャンドンが才能を見いだし、ポン・ジュノがファンであることを公言、Variety誌に「間違いなく韓国を代表する現代監督のひとり」と称される新鋭ユン・ガウン監督の映画最新作『The World of Love』（英題）が、邦題を『ジュインはリンゴが嫌い』として、12月11日より全国順次公開となることが決まった。併せて、場面写真1点が解禁された。
【写真】ユン・ガウン監督の長編デビュー作『わたしたち』（2016）フォトギャラリー
本作は、10歳の少女たちの等身大の世界を切り取り、第66回ベルリン国際映画祭ジェネレーション部門選出、第17回TOKYO FILMeXでトリプル受賞の快挙を成し遂げた長編デビュー作『わたしたち』（2016）に続いて日本公開となる、ユン・ガウン監督の最新作。
2025年に韓国で公開されたインディペンデント映画でNo.1ヒットを記録し、韓国映画初のコンペティション部門への出品を果たしたトロント国際映画祭を皮切りに、世界20以上の映画祭で招待・受賞を重ねた。
昨年のTOKYO FILMeXで上映された際には、「心に刺さる素晴らしい映画」「幾度も涙腺崩壊」「意味をかみしめてまた観たい」など絶賛の声が寄せられた。
いつも明るくみんなを引っ張るクラスの委員長ジュイン。ときにお調子者な一面もあるが、男女分け隔てなく接し、先生から「しっかり者」と信頼を寄せられ、充実した高校生活を送っていた。 そんなある日、クラスメートとの言い合いで思わず口にしたひとことをきっかけに、彼女のもとに差出人不明のメモが届くようになる。戸惑いながらもいつも通りの生活を送るジュインだが、周囲との関係はかけ違ってゆき-。
映画『ジュインはリンゴが嫌い』は、12月11日より全国順次公開。
【写真】ユン・ガウン監督の長編デビュー作『わたしたち』（2016）フォトギャラリー
本作は、10歳の少女たちの等身大の世界を切り取り、第66回ベルリン国際映画祭ジェネレーション部門選出、第17回TOKYO FILMeXでトリプル受賞の快挙を成し遂げた長編デビュー作『わたしたち』（2016）に続いて日本公開となる、ユン・ガウン監督の最新作。
昨年のTOKYO FILMeXで上映された際には、「心に刺さる素晴らしい映画」「幾度も涙腺崩壊」「意味をかみしめてまた観たい」など絶賛の声が寄せられた。
いつも明るくみんなを引っ張るクラスの委員長ジュイン。ときにお調子者な一面もあるが、男女分け隔てなく接し、先生から「しっかり者」と信頼を寄せられ、充実した高校生活を送っていた。 そんなある日、クラスメートとの言い合いで思わず口にしたひとことをきっかけに、彼女のもとに差出人不明のメモが届くようになる。戸惑いながらもいつも通りの生活を送るジュインだが、周囲との関係はかけ違ってゆき-。
映画『ジュインはリンゴが嫌い』は、12月11日より全国順次公開。