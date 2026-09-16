今月13日午前6時20分。韓国の智異山（チリサン）を縦走していたイ・ギスさん（54）は、木のてっぺんに巨大な黒い物体がぶら下がっているのを見つけた。絶滅危惧種の野生のツキノワグマだった。

イさんは「森から音が聞こえたので近づいてみると、クマだった。クマは黙々と何かをしていたので、カメラを起動して撮影した」とし、「そのうち用が済んだのか、クマが降りてきたので、驚いて坂を駆け上がった」と話した。

智異山国立公園で個体群の回復が進められているツキノワグマが、登山道の近くや道路などに相次いで姿を現している。13日には、智異山国立公園の花開峠（ファゲジェ）からトッキ峰へ向かう区間で、木に登るツキノワグマが目撃された。

14日には、慶尚南道咸陽郡馬川面佳興里（キョンサンナムド・ハミャングン・マチョンミョン・カフンニ）の道路に、ツキノワグマの母グマと子グマが現れた。住民から通報を受けた国立公園野生生物保全院は、近隣にいる1638人に、遭遇時の行動指針などを記した案内メールを送信した。母グマと子グマは数時間にわたって道路周辺をうろついた後、山の中へ姿を消した。

◇「秋は餌を探すことに集中し、周囲への警戒が薄れる」

このようにツキノワグマの出没が増えたのは、秋に入り、餌を探す活動が活発になったためだ。野生生物保全院のイ・サヒョン生息地保全部長は「秋はクマが体を大きくする時期で、餌を探すことに集中するあまり、周囲への警戒が薄れる」とし、「木登りがとても得意なので、木に登って枝を折り、ドングリを取って食べたり、巣のように枝を集めて休んだりする」と説明した。

現在、智異山とその周辺には約90頭のツキノワグマが生息していると推定される。2004年にロシアから連れてきたツキノワグマ6頭を智異山に初めて放してから20年で、個体数は100頭に迫るまでに増えた。

ツキノワグマの行動範囲が広がり、人との衝突への懸念が高まったことを受け、国立公園公団は今年7月から、目撃情報や被害などの特記事項があった場合に限り、注意喚起のショートメッセージを送信してきた。これまでに計6回、2371人に送信した。さらに、智異山の縦走ルートの尾根沿いには、ベアベル（クマよけの鈴）も設置した。

◇クマ2頭を捕獲し、保護施設へ

柵を壊したり、養蜂用の巣箱を壊したりするなど、人とのトラブルを繰り返していたクマは、生け捕りにして保護施設に送った。今年6月、慶尚南道山清郡今西面紙幕里（サンチョングン・クムソミョン・チマクリ）で雌のツキノワグマ1頭を捕獲したのに続き、先月6日にも同じ地域で雄1頭を生け捕りにした。この2頭は養蜂農家に侵入して蜂蜜を盗み食いするなど、農家に被害を与え続けており、最終的に求礼郡（クレグン）の生態学習場に移された。

国立公園公団は、秋夕（チュソク、中秋）の連休を前に、公園を訪れる人が急増すると予想されることから、週末や祝日などに定期的に警告メールを配信する計画だ。

公団の関係者は「ツキノワグマとの衝突を避けるには、指定された登山道から外れず、鐘や鈴の音で人の存在を知らせるとよい」とし、「クマの痕跡を見つけたり、クマを目撃したりした場合は、野生生物保全院に通報してほしい」と呼びかけた。