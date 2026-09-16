Hulu、下半期以降の新作を一挙発表 「館」シリーズ第3弾＆湊かなえ『ユートピア』実写化、HBO Maxも開始
動画配信サービスの「Hulu」は、2026年度下半期以降に配信、製作する作品ラインアップを発表した。綾辻行人の「館」シリーズ実写化第3弾や、湊かなえの小説『ユートピア』、有栖川有栖の〈火村英生シリーズ〉を原作とするHuluオリジナルドラマのほか、バラエティー、スポーツ、音楽、アニメなど多彩な作品を展開する。
【画像】『ハリー・ポッター』新作ドラマシリーズの場面カット
2011年に日本でサービスを開始し、今年で15周年を迎えたHulu。10月1日からは、ワーナーブラザース・ディスカバリーとのグローバル・パートナーシップに基づく「HBO Max on Hulu」もスタートし、海外作品のラインアップを大幅に拡充する。
■Huluオリジナルドラマ
国内ドラマでは、2024年の『十角館の殺人』、2026年の『時計館の殺人』に続く、「館」シリーズ実写化第3弾「●●館の殺人」の製作が決定。現在撮影中で、映像化される作品名と配信時期は後日発表される。
2027年夏には、第29回山本周五郎賞を受賞した湊氏の小説『ユートピア』を実写化。Huluオリジナルで湊作品を映像化するのは今回が初めてとなる。
さらに、〈火村英生シリーズ〉から、新たに3作品を実写化する。2025年に配信された『スイス時計の謎』に続き、臨床犯罪学者・火村英生を満島真之介、ミステリー作家・有栖川有栖を柄本時生が演じる。「英国庭園の謎」「トロッコの行方」「カナダ金貨の謎」を1話完結の3部作として、2027年1月より順次配信する。
■Huluオリジナルバラエティ
オリジナルバラエティーでは、『行列のできる法律相談所』『世界一受けたい授業』などを手がけた高橋利之による恋愛再現バラエティーと、『たりないふたり』『オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム』などの安島隆による新番組の製作が決定。このほか、既存の人気番組をHuluオリジナルとして展開する企画も進められている。
10月3日には、TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUと俳優の北村匠海が共演する『BEOMGYU×北村匠海 奇跡旅 in 福岡』を配信する。
■Hulu独占配信
日本テレビ系ドラマとの連動企画も継続する。放送中の作品を掘り下げるHuluオリジナルストーリーや、本編のその後を描く続編の独占配信などを展開。2026年10月期には『俺たちの箱根駅伝』『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』が放送予定で、今後もドラマの世界をより深く楽しめる関連作品やシーズン2を届けていく。
スポーツでは、プロレス団体「AEW（All Elite Wrestling）」の番組を今秋より国内独占配信。オカダ・カズチカ、KONOSUKE TAKESHITA（竹下幸之介）、志田光、柴田勝頼ら日本人選手も参戦する「AEW Dynamite」と「AEW Collision」を、追加料金なしで見放題配信する。PPVイベントも視聴チケット制で国内独占配信する予定で、開始日などは後日発表される。
音楽イベントでは、韓国で11月7、8日に開催される「2026 Korea Grand Music Awards（KGMA）」を国内独占でライブ配信。見逃し配信も予定している。
アニメでは、放送直後から配信する「見放題【最速】配信」を引き続き強化する。テレビアニメ『名探偵コナン』シーズン31を毎週土曜午後6時30分から配信しているほか、15年半ぶりとなる完全新作テレビアニメ『ケロロ軍曹☆』を10月3日午前10時、『弱気MAX令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭けに乗ってしまった』を同月5日午前0時より配信する。
■「HBO Max on Hulu」がスタート
10月1日に始まる「HBO Max on Hulu」は、Huluの月額会員であれば追加料金なしで利用できる。同日から、2026年の第98回アカデミー賞で作品賞を含む6部門を受賞した『ワン・バトル・アフター・アナザー』をはじめ、「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」「ロード・オブ・ザ・リング」各シリーズ、DCユニバース作品などを順次配信する。
海外ドラマでは、第78回エミー賞のドラマ・シリーズ作品賞を受賞した『ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室』のシーズン1、2をはじめ、『THE LAST OF US』シーズン1、2、『ゲーム・オブ・スローンズ』全8章、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン1～3、『セックス・アンド・ザ・シティ』全6シーズン、『AND JUST LIKE THAT...／セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン1～3などをラインアップする。
このほか、『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』『ランタンズ』『デューン 預言』『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。』『チェルノブイリ －CHERNOBYL－』なども配信。HBOオリジナル『ハリー・ポッター』の新シリーズは、12月下旬より配信される予定だ。
また、Huluでは10月から、レンタル作品や音楽ライブ、電子コミックの購入などに利用できる期間限定ポイントを、会員へ毎月付与する新たな取り組みも開始する。
【画像】『ハリー・ポッター』新作ドラマシリーズの場面カット
2011年に日本でサービスを開始し、今年で15周年を迎えたHulu。10月1日からは、ワーナーブラザース・ディスカバリーとのグローバル・パートナーシップに基づく「HBO Max on Hulu」もスタートし、海外作品のラインアップを大幅に拡充する。
国内ドラマでは、2024年の『十角館の殺人』、2026年の『時計館の殺人』に続く、「館」シリーズ実写化第3弾「●●館の殺人」の製作が決定。現在撮影中で、映像化される作品名と配信時期は後日発表される。
2027年夏には、第29回山本周五郎賞を受賞した湊氏の小説『ユートピア』を実写化。Huluオリジナルで湊作品を映像化するのは今回が初めてとなる。
さらに、〈火村英生シリーズ〉から、新たに3作品を実写化する。2025年に配信された『スイス時計の謎』に続き、臨床犯罪学者・火村英生を満島真之介、ミステリー作家・有栖川有栖を柄本時生が演じる。「英国庭園の謎」「トロッコの行方」「カナダ金貨の謎」を1話完結の3部作として、2027年1月より順次配信する。
■Huluオリジナルバラエティ
オリジナルバラエティーでは、『行列のできる法律相談所』『世界一受けたい授業』などを手がけた高橋利之による恋愛再現バラエティーと、『たりないふたり』『オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム』などの安島隆による新番組の製作が決定。このほか、既存の人気番組をHuluオリジナルとして展開する企画も進められている。
10月3日には、TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUと俳優の北村匠海が共演する『BEOMGYU×北村匠海 奇跡旅 in 福岡』を配信する。
■Hulu独占配信
日本テレビ系ドラマとの連動企画も継続する。放送中の作品を掘り下げるHuluオリジナルストーリーや、本編のその後を描く続編の独占配信などを展開。2026年10月期には『俺たちの箱根駅伝』『ハイド＆シーク 0秒前の彼女』が放送予定で、今後もドラマの世界をより深く楽しめる関連作品やシーズン2を届けていく。
スポーツでは、プロレス団体「AEW（All Elite Wrestling）」の番組を今秋より国内独占配信。オカダ・カズチカ、KONOSUKE TAKESHITA（竹下幸之介）、志田光、柴田勝頼ら日本人選手も参戦する「AEW Dynamite」と「AEW Collision」を、追加料金なしで見放題配信する。PPVイベントも視聴チケット制で国内独占配信する予定で、開始日などは後日発表される。
音楽イベントでは、韓国で11月7、8日に開催される「2026 Korea Grand Music Awards（KGMA）」を国内独占でライブ配信。見逃し配信も予定している。
アニメでは、放送直後から配信する「見放題【最速】配信」を引き続き強化する。テレビアニメ『名探偵コナン』シーズン31を毎週土曜午後6時30分から配信しているほか、15年半ぶりとなる完全新作テレビアニメ『ケロロ軍曹☆』を10月3日午前10時、『弱気MAX令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭けに乗ってしまった』を同月5日午前0時より配信する。
■「HBO Max on Hulu」がスタート
10月1日に始まる「HBO Max on Hulu」は、Huluの月額会員であれば追加料金なしで利用できる。同日から、2026年の第98回アカデミー賞で作品賞を含む6部門を受賞した『ワン・バトル・アフター・アナザー』をはじめ、「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」「ロード・オブ・ザ・リング」各シリーズ、DCユニバース作品などを順次配信する。
海外ドラマでは、第78回エミー賞のドラマ・シリーズ作品賞を受賞した『ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室』のシーズン1、2をはじめ、『THE LAST OF US』シーズン1、2、『ゲーム・オブ・スローンズ』全8章、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン1～3、『セックス・アンド・ザ・シティ』全6シーズン、『AND JUST LIKE THAT...／セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン1～3などをラインアップする。
このほか、『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』『ランタンズ』『デューン 預言』『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。』『チェルノブイリ －CHERNOBYL－』なども配信。HBOオリジナル『ハリー・ポッター』の新シリーズは、12月下旬より配信される予定だ。
また、Huluでは10月から、レンタル作品や音楽ライブ、電子コミックの購入などに利用できる期間限定ポイントを、会員へ毎月付与する新たな取り組みも開始する。