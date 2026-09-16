柴咲コウ×赤楚衛二『余命一年、男をかう』11.5配信決定 メイン予告映像が到着
柴咲コウと赤楚衛二がダブル主演するNetflix映画『余命一年、男をかう』が、11月5日より配信されることが決まった。併せて、メイン予告映像とキーアートが到着した。
【動画】『余命一年、男をかう』メイン予告映像
本作は、2021年第28回島清恋愛文学賞を受賞した吉川トリコの同名小説を、監督・風間太樹、脚本・岡田惠和の実力派タッグにより実写化。余命という題材を新たな視点で描き、チャーミングでユーモアあふれる世界観を丁寧に構築、人生の輝きを見つめ直す作品に仕上げる。
節約が趣味の独身女性・片倉唯、40歳。恋愛、結婚はコスパが悪いのでパスして生きてきた。しかし、無料で受けたがん検診で余命宣告を受ける。余命、あと1年。唯の胸に湧いたのは恐怖ではなく、不思議な解放感。「死ぬのなら、もう節約なんて必要ない」。そんな唯の前に現れたワケありピンク頭のホスト・瀬名。「お金、貸してくんないかな？」。突然の申し出に、72万円で瀬名を“買う”ことに。唯にとって人生初の “無駄遣い”の冒険が始まる。
メイン予告には、唯と瀬名の思い切った行動と決断により結ばれた、72万円のいびつな”契約関係”が描かれる。唯は残された時間で瀬名を連れ回し、プレミアムシートでの映画鑑賞や、ゲームセンター、デパ地下での気兼ねない買い物など、ずっと我慢してきた「等身大の夢」をかなえていく。
最初は強がっていた唯だが、時間を重ね、誰かと「初めて」を共有していくにつれ、その表情は無邪気に、キラキラと輝き始める。 しかし、決して交わるはずのなかった二人の間に芽生えた感情は、やがて「私が早く死んだほうが都合がいいんじゃないの？」という唯の痛切な叫びとともにねじれていく。
誰にも頼りたくなかった女と、誰かに頼るしかなかった男。お金から始まった関係が、いつしかお互いの孤独を溶かし、かけがえのない存在へと変わっていくグラデーションを、風間監督がみずみずしい映像美ですくい取る。残された時間に見つけた人生最高の“無駄遣い”の行方を見届けたくなる、エモーショナルな予告編だ。
キーアートは、真っ赤なバスタブの中で、唯と瀬名が静かに見つめ合うビジュアル。服を脱ぎ捨て、飾らない素のままの心で向き合うかのような二人の距離感と視線が、単なる契約関係を超えた先の運命を予感させる、美しくも意味深なデザインに仕上がっている。
さらに、二人の物語を彩る追加キャスト陣も一挙解禁。
唯の元不倫相手であり、別れてからも彼女の動向を追いかけ回す上司・生山誠実役に筒井道隆。夫と子どもを持ちつつ「課金＝愛」を掲げて推し活に励む唯の同僚・丸山みずほ役に西田尚美。借金返済のために働きながら孫の面倒を見る瀬名の母役に濱田マリ。DV夫から逃れて実家に戻ってきた瀬名の妹・那智役に鳴海唯。
唯との間にわだかまりを持つ継母役に森口瑤子。そして、瀬名から「昔の自分を見ているみたいだ」と評されるホストクラブの後輩・霧矢役に宮世琉弥。さらに、瀬名の上客役に尾碕真花、医師役に近藤公園ら実力派俳優陣が顔をそろえる。
完成した本作を鑑賞した原作者の吉川トリコは「人と人が出会うって不可逆的でとりかえしのつかないことなんだな、お金というのはその人の価値観や人間性まであらわにしてしまうんだな、人間ってさびしいな、でもおかしくていとしいな、捨てたもんじゃないな。映画を観ているあいだずっと泣いたり笑ったり驚いたりで、めまぐるしくさまざまな感情を呼び起こされました。生きるのって悪くない。私のほかにもそう思ってくれる人がいるといいんだけど」とのコメントを寄せた。
Netflix映画『余命一年、男をかう』は、Netflixにて11月5日より世界独占配信。
【動画】『余命一年、男をかう』メイン予告映像
本作は、2021年第28回島清恋愛文学賞を受賞した吉川トリコの同名小説を、監督・風間太樹、脚本・岡田惠和の実力派タッグにより実写化。余命という題材を新たな視点で描き、チャーミングでユーモアあふれる世界観を丁寧に構築、人生の輝きを見つめ直す作品に仕上げる。
メイン予告には、唯と瀬名の思い切った行動と決断により結ばれた、72万円のいびつな”契約関係”が描かれる。唯は残された時間で瀬名を連れ回し、プレミアムシートでの映画鑑賞や、ゲームセンター、デパ地下での気兼ねない買い物など、ずっと我慢してきた「等身大の夢」をかなえていく。
最初は強がっていた唯だが、時間を重ね、誰かと「初めて」を共有していくにつれ、その表情は無邪気に、キラキラと輝き始める。 しかし、決して交わるはずのなかった二人の間に芽生えた感情は、やがて「私が早く死んだほうが都合がいいんじゃないの？」という唯の痛切な叫びとともにねじれていく。
誰にも頼りたくなかった女と、誰かに頼るしかなかった男。お金から始まった関係が、いつしかお互いの孤独を溶かし、かけがえのない存在へと変わっていくグラデーションを、風間監督がみずみずしい映像美ですくい取る。残された時間に見つけた人生最高の“無駄遣い”の行方を見届けたくなる、エモーショナルな予告編だ。
キーアートは、真っ赤なバスタブの中で、唯と瀬名が静かに見つめ合うビジュアル。服を脱ぎ捨て、飾らない素のままの心で向き合うかのような二人の距離感と視線が、単なる契約関係を超えた先の運命を予感させる、美しくも意味深なデザインに仕上がっている。
さらに、二人の物語を彩る追加キャスト陣も一挙解禁。
唯の元不倫相手であり、別れてからも彼女の動向を追いかけ回す上司・生山誠実役に筒井道隆。夫と子どもを持ちつつ「課金＝愛」を掲げて推し活に励む唯の同僚・丸山みずほ役に西田尚美。借金返済のために働きながら孫の面倒を見る瀬名の母役に濱田マリ。DV夫から逃れて実家に戻ってきた瀬名の妹・那智役に鳴海唯。
唯との間にわだかまりを持つ継母役に森口瑤子。そして、瀬名から「昔の自分を見ているみたいだ」と評されるホストクラブの後輩・霧矢役に宮世琉弥。さらに、瀬名の上客役に尾碕真花、医師役に近藤公園ら実力派俳優陣が顔をそろえる。
完成した本作を鑑賞した原作者の吉川トリコは「人と人が出会うって不可逆的でとりかえしのつかないことなんだな、お金というのはその人の価値観や人間性まであらわにしてしまうんだな、人間ってさびしいな、でもおかしくていとしいな、捨てたもんじゃないな。映画を観ているあいだずっと泣いたり笑ったり驚いたりで、めまぐるしくさまざまな感情を呼び起こされました。生きるのって悪くない。私のほかにもそう思ってくれる人がいるといいんだけど」とのコメントを寄せた。
Netflix映画『余命一年、男をかう』は、Netflixにて11月5日より世界独占配信。