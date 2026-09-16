劇場版『虎に翼』、OPテーマは米津玄師「さよーならまたいつか！」 予告映像解禁
米津玄師の「さよーならまたいつか！」が、2027年1月15日に公開される劇場版『虎に翼』オープニングテーマに決定した。あわせて、同楽曲にのせた予告映像も解禁となった。
【動画】劇場版『虎に翼』予告の映像
「さよーならまたいつか！」は、2024年に放送されたNHK連続テレビ小説『虎に翼』のために書き下ろされた楽曲。日本初の女性弁護士をモデルに、道なき道を切り開いていく主人公・寅子の生き方と響き合い、ドラマとともに多くの人に親しまれてきた。第75回NHK紅白歌合戦では、米津の歌唱に合わせて寅子たちが登場する「虎に翼」紅白特別編としてコラボレーションを果たし、話題を呼んだ。
劇場版は、連続テレビ小説チームが再集結し、完全オリジナルストーリーで映画化される。楽曲がふたたび“寅子”たちの物語に息を吹き込み、観る者を一気に作品の世界へと引き込んでいく。
解禁された予告映像は、寅子（伊藤沙莉）がこれまで歩んできた日々を振り返るところから幕を開ける。裁判所長を退官し穏やかな隠居生活に入ろうとしていた寅子が、ある切実な願いを受けてふたたび立ち上がるまで。「さよーならまたいつか！」のメロディにのせて、新たな物語の高揚感を映し出す映像となっている。
【動画】劇場版『虎に翼』予告の映像
「さよーならまたいつか！」は、2024年に放送されたNHK連続テレビ小説『虎に翼』のために書き下ろされた楽曲。日本初の女性弁護士をモデルに、道なき道を切り開いていく主人公・寅子の生き方と響き合い、ドラマとともに多くの人に親しまれてきた。第75回NHK紅白歌合戦では、米津の歌唱に合わせて寅子たちが登場する「虎に翼」紅白特別編としてコラボレーションを果たし、話題を呼んだ。
解禁された予告映像は、寅子（伊藤沙莉）がこれまで歩んできた日々を振り返るところから幕を開ける。裁判所長を退官し穏やかな隠居生活に入ろうとしていた寅子が、ある切実な願いを受けてふたたび立ち上がるまで。「さよーならまたいつか！」のメロディにのせて、新たな物語の高揚感を映し出す映像となっている。