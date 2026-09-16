「ホロライブ」モココ・アビスガード、“自己免疫疾患”で活動休止を発表「ふたりと会える日を楽しみにしています」
「ホロライブ」所属Vtuberのモココ・アビスガードさんが「自己免疫疾患」のため活動休止を発表。ファンからは心配の声が集まっている。
【写真】姉・フワワさんがモココさんの病気について説明
モココさんは、姉のフワワ・アビスガードさんと活動する双子のVtuber。13日に行われた配信「モココからのお知らせ」では、フワワさんの口から「モコちゃんは今年の初めに自己免疫疾患と診断されました」「しばらく休んで回復に専念する必要がある」とコメントがあり、モココさんの体調が優れないことと、活動休止が発表された。
さらに、フワワさんはXも更新しており「これから数日間、ずっと待ち望んでいた休息をとって、モコちゃんの世話に集中します！ ちょっと静かになるかもしれないので、心配しないでください！ 皆さんの愛とサポートに感謝します！ BAU BAU～！！」とモココさんをサポートしていくことを報告した。
この投稿には日本や海外のファンから「自分のペースでゆっくり進めてね。君たちが戻ってきたら、僕たちもエネルギーをチャージして元気いっぱいだよ！」「よく休んで、体に気をつけてね」「必要なだけゆっくりしてね！」「フワワも無理しないで。またふたりと会える日を楽しみにしています」などの反応が寄せられている。
引用：「FUWAMOCO hololive」X（＠fuwamoco_en）
【写真】姉・フワワさんがモココさんの病気について説明
モココさんは、姉のフワワ・アビスガードさんと活動する双子のVtuber。13日に行われた配信「モココからのお知らせ」では、フワワさんの口から「モコちゃんは今年の初めに自己免疫疾患と診断されました」「しばらく休んで回復に専念する必要がある」とコメントがあり、モココさんの体調が優れないことと、活動休止が発表された。
この投稿には日本や海外のファンから「自分のペースでゆっくり進めてね。君たちが戻ってきたら、僕たちもエネルギーをチャージして元気いっぱいだよ！」「よく休んで、体に気をつけてね」「必要なだけゆっくりしてね！」「フワワも無理しないで。またふたりと会える日を楽しみにしています」などの反応が寄せられている。
引用：「FUWAMOCO hololive」X（＠fuwamoco_en）