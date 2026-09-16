“令和の峰不二子” 阿部なつき26歳、背中ざっくりドレス姿が「すんごい」「プロポーション抜群」
モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、15日までにInstagramを更新。スタイル抜群のドレス姿を公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
「ラッフルズホテルにあるAP Caféへ」と投稿されたのは、シンガポールで撮影されたオフショット。写真には、背中が大胆に開いたドレス姿で佇む阿部の姿が収められている。ファンからは「素敵！」「超絶綺麗」「美しいね」「うっとり」などの反響が寄せられた。
2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題を呼んだ阿部。
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
「ラッフルズホテルにあるAP Caféへ」と投稿されたのは、シンガポールで撮影されたオフショット。写真には、背中が大胆に開いたドレス姿で佇む阿部の姿が収められている。ファンからは「素敵！」「超絶綺麗」「美しいね」「うっとり」などの反響が寄せられた。
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）