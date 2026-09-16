寛一郎、JO1・川西拓実が『ポリティカルパン』出演決定 キングメーカーの息子役＆金庫番議員の秘書役を熱演
石原さとみが主演する10月7日スタートのドラマ『ポリティカルパン』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の追加キャストとして、寛一郎と川西拓実（JO1）の出演が発表された。寛一郎はキングメーカーの息子役、川西は金庫番議員の秘書役を演じる。
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本作は、石原演じる女ルパン・如月弥生が政界に潜り込み、ダークな政治の金を奪い取る怪盗エンターテインメント。脚本を担当するのは野木亜紀子。石原とは『アンナチュラル』（2018年／TBS系）以来、約8年ぶりにタッグを組む。
寛一郎が演じるのは、小早川雅（河合優実）の兄・小早川颯（はやて）。与党の副総裁で絶対的権力者である小早川士郎（草刈正雄）を父に持つ華麗なる一族の息子であるが、妹の雅とは違い、父の跡を継ぐべく、士郎の言いなりのように生きてきた人物。現在は父・士郎の秘書として働いている。しかし、女ルパン・弥生に利用された妹の雅がある決意をしたことで思わぬ展開に…？
寛一郎はフジテレビドラマには『ゴシップ#彼女が知りたい本当の○○』（2022年）以来、約4年ぶりの出演。「小早川颯は、エリート意識からくる傲慢さや慢心がある一方で、迷いや家族との軋轢（あつれき）など、さまざまな相反する感情を抱えた人物です。そんな彼の未熟さや人間らしさを、自分自身の感覚を通して魅力的に演じられればと思います」とコメントした。
川西が演じるのは、与党の金庫番議員・夏目将門（高橋一生）のおい・花園銀二。叔父の夏目から何かと気にかけられており、政治に関心のない若者だが、彼の私設秘書としてニッポニアの政治の中心・永谷町で働くことになる。時には、夏目の指示で暗躍することも…？
今作でゴールデン・プライム帯連ドラ初出演となる川西。「高橋一生さん演じる夏目の甥っ子で秘書として働く若者のキャラクターです。弥生と夏目の間を行ったり来たりしたり、夏目の周りをうろちょろしたりしています。素敵（すてき）な方達とご一緒出来てとても光栄ですし、勉強する気持ちと、作品に良い味付けが出来るように、微力ながら精一杯努めます」と語っている。
ドラマ『ポリティカルパン』は、フジテレビ系にて10月7日より枚数水曜22時放送。
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本作は、石原演じる女ルパン・如月弥生が政界に潜り込み、ダークな政治の金を奪い取る怪盗エンターテインメント。脚本を担当するのは野木亜紀子。石原とは『アンナチュラル』（2018年／TBS系）以来、約8年ぶりにタッグを組む。
寛一郎はフジテレビドラマには『ゴシップ#彼女が知りたい本当の○○』（2022年）以来、約4年ぶりの出演。「小早川颯は、エリート意識からくる傲慢さや慢心がある一方で、迷いや家族との軋轢（あつれき）など、さまざまな相反する感情を抱えた人物です。そんな彼の未熟さや人間らしさを、自分自身の感覚を通して魅力的に演じられればと思います」とコメントした。
川西が演じるのは、与党の金庫番議員・夏目将門（高橋一生）のおい・花園銀二。叔父の夏目から何かと気にかけられており、政治に関心のない若者だが、彼の私設秘書としてニッポニアの政治の中心・永谷町で働くことになる。時には、夏目の指示で暗躍することも…？
今作でゴールデン・プライム帯連ドラ初出演となる川西。「高橋一生さん演じる夏目の甥っ子で秘書として働く若者のキャラクターです。弥生と夏目の間を行ったり来たりしたり、夏目の周りをうろちょろしたりしています。素敵（すてき）な方達とご一緒出来てとても光栄ですし、勉強する気持ちと、作品に良い味付けが出来るように、微力ながら精一杯努めます」と語っている。
ドラマ『ポリティカルパン』は、フジテレビ系にて10月7日より枚数水曜22時放送。