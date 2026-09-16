塩野瑛久、佐々木希、久保史緒里、山下幸輝、玉山鉄二が『告白』クランクアップ「松村北斗君との掛け合いが本当に楽しかった」
松村北斗主演ドラマ『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ系／毎週土曜21時）に出演する塩野瑛久、佐々木希、久保史緒里、山下幸輝、玉山鉄二がそれぞれクランクアップを迎えた。
【写真】クランクアップを迎え笑顔の塩野瑛久
本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った麻里子に25年間片思いを続けてきた。その感情は「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。その裏側には、25年前に起きたむごたらしい事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
クランクアップにあたり、爽太の親友で、25年前に姉を連続誘拐犯・畑野悟（田中要次）に殺害されていた相良友也を演じた塩野は「みなさんに友也を魅力的に撮っていただいてありがたい限りです」と感謝。「松村北斗君と一緒に掛け合いができて本当に楽しかったです」と、親友役として共演した松村との撮影を振り返った。
麻里子の秘書で、友也と付き合うことになった竹田泉を演じた佐々木は「サスペンス要素の多い作品でしたが、ブランド事業部のみんなや麻里子との掛け合いがとても楽しかったです」と笑顔で撮影を終えた。
25年前に麻里子の母親を死に追いやった刑事・佐倉泰輔を演じた玉山は「すごく短く感じました」と撮影を振り返り、「本当にすばらしい、楽しい現場を作ってくださって、感謝しています」と監督や制作陣へ言葉を贈った。
25年前、雪村爽太（松村北斗）が片思いする野瀬麻里子（岡崎紗絵）の母・恭子を殺害したのは、刑事・佐倉泰輔（玉山鉄二）だった。恭子とうり二つの麻里子にゆがんだ愛情を募らせる泰輔。爽太は麻里子を危険から守ろうとするが、何も知らない麻里子は泰輔のもとへ向かってしまい…。絶体絶命の麻里子を、爽太は救えるか？ いちずな片思いの行方は？ すべての秘密が9月19日放送の最終回で明かされる。
ドラマ『告白－25年目の秘密－』最終回は、日本テレビ系にて9月19日21時放送。
※塩野瑛久らキャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■塩野瑛久
序盤と今で同じ作品を撮影しているとは思えないラストでした。みなさんに友也を魅力的に撮っていただいてありがたい
限りです。そして爽太を演じる松村北斗君と一緒に掛け合いができて本当に楽しかったです。
■佐々木希
サスペンス要素の多い作品でしたが、ブランド事業部のみんなや麻里子との掛け合いがとても楽しかったです。
■久保史緒里
本当にフラットでいられる現場で楽しくやらせていただきました。撮影はまだ続くと思いますが、健康に気を付けて、無理な
く頑張ってください。
■山下幸輝
お芝居ファーストな現場を作ってくださって、居心地がいいし、毎朝来たくなるような現場でした。またみなさんとご一緒で
きるように頑張ります。
■玉山鉄二
すごく短く感じました。監督もプロデューサーも僕たちの意見をいろいろと取り入れて、反映してくださって、「みんなで作っ
ている感」がありすごく感謝しています。本当にすばらしい、楽しい現場を作ってくださって、感謝しています。
【写真】クランクアップを迎え笑顔の塩野瑛久
本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った麻里子に25年間片思いを続けてきた。その感情は「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。その裏側には、25年前に起きたむごたらしい事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
麻里子の秘書で、友也と付き合うことになった竹田泉を演じた佐々木は「サスペンス要素の多い作品でしたが、ブランド事業部のみんなや麻里子との掛け合いがとても楽しかったです」と笑顔で撮影を終えた。
25年前に麻里子の母親を死に追いやった刑事・佐倉泰輔を演じた玉山は「すごく短く感じました」と撮影を振り返り、「本当にすばらしい、楽しい現場を作ってくださって、感謝しています」と監督や制作陣へ言葉を贈った。
25年前、雪村爽太（松村北斗）が片思いする野瀬麻里子（岡崎紗絵）の母・恭子を殺害したのは、刑事・佐倉泰輔（玉山鉄二）だった。恭子とうり二つの麻里子にゆがんだ愛情を募らせる泰輔。爽太は麻里子を危険から守ろうとするが、何も知らない麻里子は泰輔のもとへ向かってしまい…。絶体絶命の麻里子を、爽太は救えるか？ いちずな片思いの行方は？ すべての秘密が9月19日放送の最終回で明かされる。
ドラマ『告白－25年目の秘密－』最終回は、日本テレビ系にて9月19日21時放送。
※塩野瑛久らキャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■塩野瑛久
序盤と今で同じ作品を撮影しているとは思えないラストでした。みなさんに友也を魅力的に撮っていただいてありがたい
限りです。そして爽太を演じる松村北斗君と一緒に掛け合いができて本当に楽しかったです。
■佐々木希
サスペンス要素の多い作品でしたが、ブランド事業部のみんなや麻里子との掛け合いがとても楽しかったです。
■久保史緒里
本当にフラットでいられる現場で楽しくやらせていただきました。撮影はまだ続くと思いますが、健康に気を付けて、無理な
く頑張ってください。
■山下幸輝
お芝居ファーストな現場を作ってくださって、居心地がいいし、毎朝来たくなるような現場でした。またみなさんとご一緒で
きるように頑張ります。
■玉山鉄二
すごく短く感じました。監督もプロデューサーも僕たちの意見をいろいろと取り入れて、反映してくださって、「みんなで作っ
ている感」がありすごく感謝しています。本当にすばらしい、楽しい現場を作ってくださって、感謝しています。