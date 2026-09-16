トム・クルーズの来日決定“トムの日”にジャパンプレミア実施 通算26回目の来日
トム・クルーズが『DIGGER／ディガー』（10月9日公開）のプロモーションのため、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督とともに来日することが決定。今回でトムの来日は通算26回目となる。
【動画】“地球滅亡の大ピンチ”が迫る！ 『DIGGER／ディガー』新予告
本作は、トムとイニャリトゥ監督がタッグを組んで贈る、地球規模の大惨事エンターテイメント。
ロンドン・メキシコシティ・ロサンゼルス・ソウル・日本の5大都市を巡る、本作のワールドツアーの最終地として日本が選ばれ、東京がそのグランドフィナーレを飾る。今回でトムの来日は通算26回目で、2006年に日本記念日協会によって認められ今年で20周年を迎える“トムの日”（10月6日）にトム本人が来日するのは史上初。イニャリトゥ監督の来日は、2022年に開催された第35回東京国際映画祭ガラ・セレクション部門で「黒澤明賞」を受賞した来日から4年ぶり3回目となる。
トムと監督は、10月5日から10月7日までの3日間にわたり来日し、ジャパンプレミア レッドカーペットイベント、ジャパンプレミア スクリーニングなど、さまざまなプロモーション活動を行う予定。
記念すべき10月6日“トムの日”にはジャパンプレミアレッドカーペットイベント、そしてジャパンプレミアスクリーニングを実施するほか、日本中のファンに本作を届けるスペシャルな企画として、全国355劇場で一夜一回限りの全国先行上映を実施することが決定。ジャパンプレミアスクリーニングの舞台あいさつの様子は、全国の先行上映実施劇場に生中継される（※一部劇場を除く）。
映画『DIGGER／ディガー』は、10月9日全国公開。
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本作は、トムとイニャリトゥ監督がタッグを組んで贈る、地球規模の大惨事エンターテイメント。
ロンドン・メキシコシティ・ロサンゼルス・ソウル・日本の5大都市を巡る、本作のワールドツアーの最終地として日本が選ばれ、東京がそのグランドフィナーレを飾る。今回でトムの来日は通算26回目で、2006年に日本記念日協会によって認められ今年で20周年を迎える“トムの日”（10月6日）にトム本人が来日するのは史上初。イニャリトゥ監督の来日は、2022年に開催された第35回東京国際映画祭ガラ・セレクション部門で「黒澤明賞」を受賞した来日から4年ぶり3回目となる。
記念すべき10月6日“トムの日”にはジャパンプレミアレッドカーペットイベント、そしてジャパンプレミアスクリーニングを実施するほか、日本中のファンに本作を届けるスペシャルな企画として、全国355劇場で一夜一回限りの全国先行上映を実施することが決定。ジャパンプレミアスクリーニングの舞台あいさつの様子は、全国の先行上映実施劇場に生中継される（※一部劇場を除く）。
映画『DIGGER／ディガー』は、10月9日全国公開。