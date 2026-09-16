2児の母と思えない！ 人気芸人と結婚したモデル美女が家族の夏休み報告 美スタイルにファンほれぼれ
お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が15日にInstagramを更新し、家族で夏休みの旅行に出かけたことを報告。生憎の空模様だったようだが、蜂谷の天真爛漫な姿に反響が寄せられている。
【写真】人気芸人と結婚したモデル美女が「スタイル抜群」 水着ショットに大反響
蜂谷は2022年9月に井戸田と結婚し、2024年7月に第1子を出産。昨年12月には第2子出産を報告していた。
そんな彼女が「遅めの夏休み のはずが、、雨ーーー」と報告しつつ、家族で夏休みを過ごす模様を公開。「子どもたちには寒くてプールは入れず」「プールように車の浮き輪や水着も準備してたけど残念」「また来年使えるといいな…」と残念がっているが、「大人はサウナとプールを交代で少しだけ楽しんで、あとはまったり家族4人で過ごしました。笑」と報告。
「派手さも映えもないけど、家族みんなで一緒にいられたらなんでも楽しいね～！」と前向きにとらえている。そんな蜂谷は、プールに浮かぶ自身の水着姿のほか、泳いでいる様子も公開している。
コメント欄には「あみちゃん スタイル抜群」「あみちゃん可愛すぎる眼福」「あみちゃんスタイル良すぎる！！」「あみちゃん、健康的な最高の美人さん」「あみちゃんかわいすぎん もー大好き」といった反響が寄せられている。
引用：「蜂谷晏海」Instagram（＠hachiyaami）
【写真】人気芸人と結婚したモデル美女が「スタイル抜群」 水着ショットに大反響
蜂谷は2022年9月に井戸田と結婚し、2024年7月に第1子を出産。昨年12月には第2子出産を報告していた。
そんな彼女が「遅めの夏休み のはずが、、雨ーーー」と報告しつつ、家族で夏休みを過ごす模様を公開。「子どもたちには寒くてプールは入れず」「プールように車の浮き輪や水着も準備してたけど残念」「また来年使えるといいな…」と残念がっているが、「大人はサウナとプールを交代で少しだけ楽しんで、あとはまったり家族4人で過ごしました。笑」と報告。
コメント欄には「あみちゃん スタイル抜群」「あみちゃん可愛すぎる眼福」「あみちゃんスタイル良すぎる！！」「あみちゃん、健康的な最高の美人さん」「あみちゃんかわいすぎん もー大好き」といった反響が寄せられている。
引用：「蜂谷晏海」Instagram（＠hachiyaami）