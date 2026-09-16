『君の好きは無敵』最終回 杏奈＆瀬尾の結末に「好きがいっぱい」「とても良いラスト」の声
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演するドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）の最終話が15日に放送。杏奈（松本）と瀬尾（佐野）の結末に反響が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。
【写真】『君の好きは無敵』最終回 瀬尾（佐野勇斗）を抱きしめる杏奈（松本若菜）
姿を消した杏奈は、隙間バイト生活に逆戻りし、日々を過ごしていた。ところが、そんな杏奈の前に思わぬ人物が現れ、とんでもない依頼をされる。それは、経営難に陥ったMERRYをコンサルとして再起させてほしいというものだった。
そしてその依頼が、杏奈と瀬尾を再び巡り合わせた。杏奈と瀬尾は再会し、瀬尾は杏奈に「好きになってごめん」と謝り「もう言わない。好きとか結婚とかもう絶対に言わない。てか忘れる。そういうのなかったことにする」と伝える。2人は「テキトリアン共和国を支えようプロジェクト」などを通して再び一緒に過ごすようになる。
一緒に過ごし、これまでと同じような言い合いをする中で、瀬尾は「この顔は？ この顔どんなこと考えてるでしょうか？ はい！」と顔を杏奈に見せて質問。杏奈は「デカ安パン太郎食べたい！」と答えるが、瀬尾は「ぶーっ、正解は結婚したいな、でした」と伝える。瀬尾は「ごめんなさい」とすぐに謝るが、杏奈は逆に「この顔は何を考えてるでしょうか？」と質問。瀬尾は「好きとか結婚とかまた言いやがった激怒」と答え、杏奈は「違います～私も結婚したいな、の顔です～」と口にした。
しかし杏奈は不安もあるのだと明かし「前に瀬尾さんのおばあちゃんが言ってたんです。好きはおっきいから、抱え続けてると必ず何かがこぼれ落ちるぞって。私、それがなんか怖くて」と吐露。杏奈は「だけど一緒にいたくて。でも一緒にいると好きがあふれて、もうどうしようもないなって思ってたら瀬尾さんが好きって言ってくれて。困らせるかもだけど、自分勝手だけど言います。好きです、瀬尾さんのことが」と告白した。
瀬尾は「これは瀬尾深月が言ってたよ。好きって言葉は言われた相手を無敵にするって」と伝え、杏奈に好きだと言われてそう思ったのだと話す。そして「すごいんだよ。好きは、無敵は。だから俺もおコンを無敵にする。俺は、おコンのことが…」と伝えた。瀬尾が言い終わる前に杏奈は瀬尾を抱きしめ「好きです。私、瀬尾さんのことが好きです」と繰り返す。そして2人はお互いに「好き」と何度も言い合うのだった。
杏奈と瀬尾が結ばれる結末や、2人が「好き」と言い合うシーンに、視聴者からは「好きは無敵」「好き好き合戦する二人かわいすぎ」「2人らしくてかわいい最終回」「最高のハッピーエンド」「とても良いラストでした」「好きがいっぱいだった」などの声が続出。また、言い合いの中でのプロポーズにも「瀬尾と草壁さんにしか出来ないプロポーズ」「新しいタイプのプロポーズ」「かわいくて笑っちゃう」「最高のプロポーズと最高の返し方」などの声が集まっている。
【写真】『君の好きは無敵』最終回 瀬尾（佐野勇斗）を抱きしめる杏奈（松本若菜）
姿を消した杏奈は、隙間バイト生活に逆戻りし、日々を過ごしていた。ところが、そんな杏奈の前に思わぬ人物が現れ、とんでもない依頼をされる。それは、経営難に陥ったMERRYをコンサルとして再起させてほしいというものだった。
一緒に過ごし、これまでと同じような言い合いをする中で、瀬尾は「この顔は？ この顔どんなこと考えてるでしょうか？ はい！」と顔を杏奈に見せて質問。杏奈は「デカ安パン太郎食べたい！」と答えるが、瀬尾は「ぶーっ、正解は結婚したいな、でした」と伝える。瀬尾は「ごめんなさい」とすぐに謝るが、杏奈は逆に「この顔は何を考えてるでしょうか？」と質問。瀬尾は「好きとか結婚とかまた言いやがった激怒」と答え、杏奈は「違います～私も結婚したいな、の顔です～」と口にした。
しかし杏奈は不安もあるのだと明かし「前に瀬尾さんのおばあちゃんが言ってたんです。好きはおっきいから、抱え続けてると必ず何かがこぼれ落ちるぞって。私、それがなんか怖くて」と吐露。杏奈は「だけど一緒にいたくて。でも一緒にいると好きがあふれて、もうどうしようもないなって思ってたら瀬尾さんが好きって言ってくれて。困らせるかもだけど、自分勝手だけど言います。好きです、瀬尾さんのことが」と告白した。
瀬尾は「これは瀬尾深月が言ってたよ。好きって言葉は言われた相手を無敵にするって」と伝え、杏奈に好きだと言われてそう思ったのだと話す。そして「すごいんだよ。好きは、無敵は。だから俺もおコンを無敵にする。俺は、おコンのことが…」と伝えた。瀬尾が言い終わる前に杏奈は瀬尾を抱きしめ「好きです。私、瀬尾さんのことが好きです」と繰り返す。そして2人はお互いに「好き」と何度も言い合うのだった。
杏奈と瀬尾が結ばれる結末や、2人が「好き」と言い合うシーンに、視聴者からは「好きは無敵」「好き好き合戦する二人かわいすぎ」「2人らしくてかわいい最終回」「最高のハッピーエンド」「とても良いラストでした」「好きがいっぱいだった」などの声が続出。また、言い合いの中でのプロポーズにも「瀬尾と草壁さんにしか出来ないプロポーズ」「新しいタイプのプロポーズ」「かわいくて笑っちゃう」「最高のプロポーズと最高の返し方」などの声が集まっている。