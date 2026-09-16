トム・クルーズ、26回目にして初めて「トムの日」の来日が実現 全国355劇場で『DIGGER』先行上映決定
俳優のトム・クルーズが、主演映画『DIGGER／ディガー』（10月9日公開）のプロモーションのため、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督とともに来日することが決定した。クルーズの来日は通算26回目。2人は10月5日から7日まで滞在する予定だ。
【動画】映画『DIGGER／ディガー』オフィシャルファイナル予告
クルーズとイニャリトゥ監督は、ロンドン、メキシコシティ、ロサンゼルス、ソウルを経て、ワールドツアーの最終地となる東京を訪れる。奇しくも滞在中の10月6日は、制定20周年を迎える「トムの日」。クルーズが同日を日本で過ごすのは初めてとなる。
「トムの日」は、「10（ト）」「6（ム）」の語呂合わせから生まれた記念日。2006年、『M:i:III』のDVD発売を記念するとともに、クルーズの功績に対する感謝と敬意を込めて、当時のパラマウント・ジャパンが制定し、日本記念日協会に認定された。
10月6日には、ジャパンプレミアのレッドカーペットとスクリーニングに加え、全国355劇場で一夜一回限りの先行上映を実施。ジャパンプレミアで行われる舞台あいさつの模様も、一部を除く上映劇場へ生中継される。レッドカーペットおよびジャパンプレミアの参加者募集については、ワーナー・ブラザース ジャパンの公式Xで後日案内される。
イニャリトゥ監督の来日は、2022年に「第35回東京国際映画祭」で「黒澤明賞」を受賞して以来、4年ぶり3回目となる。
本作でクルーズが演じるのは、石油採掘会社のCEO、ディガー・ロックウェル。利益を優先した行動によって地球を滅亡の危機に陥れ、大統領から事態の収拾を命じられたディガーが、自ら世界を救うために立ち上がる。果たして地球を救えるのか、そして、そもそも彼を信用していいのか--。予測不能な展開が繰り広げられる、地球規模の“大混乱（カオス）エンターテインメント”となっている。
【動画】映画『DIGGER／ディガー』オフィシャルファイナル予告
クルーズとイニャリトゥ監督は、ロンドン、メキシコシティ、ロサンゼルス、ソウルを経て、ワールドツアーの最終地となる東京を訪れる。奇しくも滞在中の10月6日は、制定20周年を迎える「トムの日」。クルーズが同日を日本で過ごすのは初めてとなる。
10月6日には、ジャパンプレミアのレッドカーペットとスクリーニングに加え、全国355劇場で一夜一回限りの先行上映を実施。ジャパンプレミアで行われる舞台あいさつの模様も、一部を除く上映劇場へ生中継される。レッドカーペットおよびジャパンプレミアの参加者募集については、ワーナー・ブラザース ジャパンの公式Xで後日案内される。
イニャリトゥ監督の来日は、2022年に「第35回東京国際映画祭」で「黒澤明賞」を受賞して以来、4年ぶり3回目となる。
本作でクルーズが演じるのは、石油採掘会社のCEO、ディガー・ロックウェル。利益を優先した行動によって地球を滅亡の危機に陥れ、大統領から事態の収拾を命じられたディガーが、自ら世界を救うために立ち上がる。果たして地球を救えるのか、そして、そもそも彼を信用していいのか--。予測不能な展開が繰り広げられる、地球規模の“大混乱（カオス）エンターテインメント”となっている。