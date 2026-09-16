◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ 王者・井上拓真《12回戦》同級1位・那須川天心（2026年9月27日 トヨタアリーナ東京）

WBC世界バンタム級王者の井上拓真が15日、横浜市内の大橋ジムで、同級1位の那須川天心を迎え撃つ2度目の防衛戦に向けた練習を公開した。昨年11月の対戦で“神童”に格闘技人生初黒星をつけた王者は約10カ月ぶりの再戦での返り討ちを宣言。自信に満ちた言葉を連発するなど、圧勝で完全決着をつける。

表情、言葉の節々から自信があふれ出ていた。井上拓は完成度の高いシャドーボクシングとミット打ちを1ラウンドずつ披露。スピード感あふれる動きは絶好調そのもので「ただ天心に勝つためだけにやっている。全部に対応して、しっかり倒す」と気合十分だ。

2度目の屈辱を味わわせる。両者は昨年11月にWBCバンタム級王座決定戦で激突。3回から圧力を強めた井上拓が3-0判定勝ちで、那須川に格闘技人生初の黒星をつけた。序盤劣勢だった反省から「もう、あの展開はないと思う」と完封を狙う。「“何回やっても勝てない”という内容で返り討ちにする」と貫禄を漂わせた。

この一戦のキャッチフレーズは「これで最後だ」。自身初の再戦に挑む拓真はニヤリと笑い、こう言った。「これで最後。自分に負けて他の団体に行くんじゃないですか」

那須川は4月に元世界2階級制覇王者エストラダに9回終了TKO勝ちで自身への挑戦権を手にした。自身も5月、東京ドームで元世界4階級制覇王者・井岡一翔（志成）から2度ダウンを奪う3-0判定の完勝で初防衛に成功。レジェンド討ちを果たした自負がある。

「どの展開になっても自分の方が引き出しは多い。井上拓真という壁は大きいという内容で倒したい」と最後まで自信の言葉を並べた王者。見据える統一戦実現に向けても“番狂わせ”は起こさせない。（伊東 慶久）