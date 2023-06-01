女子フライ級4回戦 ボクシング2戦目で初勝利

レスリングで世界女王に輝き、総合格闘家としても活躍した山本美憂が15日、東京・後楽園ホールでプロボクシング転向2戦目に臨んだ。興行「DANGAN 9.15」で行われた女子フライ級4回戦で、田口智香に3回TKO勝ち。嬉しいボクシング初白星を挙げた。52歳42日の出場は、国内のプロボクシングでは最年長記録。国内デビュー戦でもあったが、衝撃の結果にネット上のファンも仰天した。

注目の第1ラウンド、パンチを浴びながらもひるまず打ち合った。セコンドの長谷川穂積氏の指示を受け、第2ラウンドも闘志を拳に乗せた。第3ラウンド、強烈な左でダウンを奪取。その後も猛攻を見せ、3回1分51秒でTKO勝ち。長谷川氏らと喜びのハグを交わした。

山本はリングインタビューで涙。「夢のようです、ボクシングのリングに立てることが」と感極まった。「沢山の人が動いてくれて、ようやくリングに立つことができた」と感謝を口にした。競技継続を誓い、「次の試合も楽しみにしてください」と呼びかけた。

ファンの間でも、19歳下の相手を下した結果に衝撃が走った。X上では「凄すぎる。。52歳ですよ。。」「こんなの52歳の動きじゃない。肉体美もそうだけど、動きがハンパない、すごすぎる！！！！」「この年齢で新たな格闘技挑戦する事が素晴らしい」「脅威の52歳だわ」「52歳でデビュー出来るんだ…すごいな」「なんという52歳だ……」「どこまでできるかわからんけど頑張ってほしい」などと書き込まれていた。

レスリング世界選手権で3度の優勝を果たした山本は、2016年に総合格闘技（MMA）へ転向。MMA引退後はプロボクシング挑戦に向けてトレーニングを重ね、今年3月28日にオーストラリア・シドニーでプロデビュー。1-2の判定負けだった。今回の試合が、山本にとって日本国内では初めてのプロボクシングのリングとなった。

国内のプロボクシングでは、公式戦出場の最年長記録は元WBO女子アトム級王者・池山直（52歳27日）だったが、山本は52歳42日でこれを更新した。カナダ国籍の山本は、年齢制限のため国内でライセンスを取ることができず、オーストラリアで取得。来日外国人の扱いで興行に出場した。



（THE ANSWER編集部）