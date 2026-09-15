AI新興企業アンソロピックのCEOが、急速に進むAIの開発について、“ペースを落とす必要がある”との考えを示しました。AI開発者の中には「AIが人類を滅ぼしかねない」とする人も。そのリスクの実態は。

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日本時間14日夜から15日朝にかけて、SNSへ次々と投稿したアメリカのトランプ大統領…

トランプ大統領

「金の卵を産むガチョウを殺すな！」

「AIに対する悪質な陰謀が起きている！」

トランプ大統領の批判のきっかけは、AIのリスクについて開発企業が懸念を示したことです。

■“AI開発のペースを落とすべきだ”と警告

アンソロピック アモデイCEO

「今すぐパニックになる必要も、すべて止める必要もありません。私が言いたいのは（AI開発の）ペースを落とすべきだという警告だということです」

急速に進むAIの開発について、ペースを落とす必要があるとの考えを示したのは、アメリカのAI新興企業アンソロピックのダリオ・アモデイCEOです。

その理由として、「このままではAIを理解し、制御する人間の能力をAIが上回ってしまうおそれがある」としています。

■開発中のAI…サイバー攻撃する事案発生

アモデイ氏はまた、「チャットGPT」を手掛けるアメリカのオープンAIについても言及しました。

今年7月、オープンAIが開発中のAIが、意図しない形で別のAI企業「ハギングフェイス」にサイバー攻撃をする事案が発生したことが明らかにされました。

開発中のAIはインターネットの接続から隔離されていましたが、自らインターネットに接続したといいます。

報告書によりますと、このとき、およそ1200のAIが互いに通信し、このうち、およそ700が共同してサイバー攻撃を行ったというのです。

■AI…インターネット全体乗っ取る可能性

また、このAIは記録の削除や改変で不正行為を隠蔽（いんぺい）しようとしていたと指摘されています。

アモデイ氏は、今後、AIの能力がさらに高まった場合、AIがインターネット全体を乗っ取る可能性があると警告しました。

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アンソロピックでAI開発に携わってきたコクソン氏も、自身のSNSで、「AIを開発している人々は、2030年までにAIが人類を滅ぼしかねないと真剣に信じている」「人間をしのぐ知能を構築しようとしているのに、その思考プロセスを理解していないのは、かなり恐ろしいことだ」と警鐘をならしました。

■“想定してないことをする…十分あり得る”

AIに詳しい東京大学大学院の松尾豊教授は、著しい進化にはリスクがあると指摘します。

AIに詳しい 東京大学大学院・松尾豊教授

「AIが自ら目的を持つということは考えにくいが、人間が出した指示を忠実にやるために、いろんなチート（不正）をする。システムのハッキングとか、外に出ていくとか含めて人間が想定してないことをしてしまうことは十分にあり得ると思います」

■マスク氏「アモデイ氏は正しい」

アンソロピックのアモデイCEOは、開発ペースを落とすことで安全性を確認する時間を作ることができ、リスクを大幅に減らせると主張しています。

こうした主張に、AI企業も手掛けるイーロン・マスク氏は…

イーロン・マスク氏

「アモデイ氏は正しい」

国連人権高等弁務官は…

国連人権高等弁務官

「あらゆる人権が危機にさらされています。私たちは、最先端AIがもたらす前例のないリスクに対応するため、早急に行動を起こさなければなりません」

■トランプ大統領「人類を滅ぼす…デマだ」

一方、トランプ大統領は、「AIが世界を支配し、人類を滅ぼすというのはデマだ」として…

トランプ大統領

「AIを制御するには、強く賢明でIQの高い大統領だけが必要で、アメリカには間違いなく存在している！」

開発企業の懸念を一蹴しています。