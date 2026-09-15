かわいすぎる吉本新喜劇座員、ミニスカJKスタイル 「友達になりたい」絶賛の声
お笑いタレントで吉本新喜劇座員の小寺真理が15日にInstagramを更新し、新喜劇で着用した女子高生の制服姿を公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】かわいすぎる新喜劇女優が「スタイル抜群」 女豹ポーズ、ほかレアな水着姿も（10枚）
小寺は1991年8月31日生まれの34歳。2009年に高校在学中よりNSC大阪校女性タレントコースに入学し、翌年2010年吉本発ガールズユニット（当時）「つぼみ（現つぼみ大革命）」に参加。2014年4月より新喜劇座員デビュー。「可愛すぎる新喜劇女優」と言わしめる端正なルックスで人気に。今年2月には1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』をリリース。Instagramでは新喜劇のオフショットや写真集カットなどを公開し、ファンを喜ばせている。
小寺は「すっちー座長の新喜劇楽日でした ゲーセンから出てくるJK役！です！」とつづりながら、チェックのミニスカートにルーズソックス、かわいらしいリボンをあしらった女子高生の制服姿で扉から顔を出す姿を公開している。
コメント欄には「めっちゃ可愛すぎる」「JKまりちゃんとゲーセンで遊びたい」「このJKと友達になりたい」「こんなJKが同級生なら、勉強頑張れる」といった称賛の声が寄せられている。
引用：「小寺真理」Instagram（@koteramaricorin）
【写真】かわいすぎる新喜劇女優が「スタイル抜群」 女豹ポーズ、ほかレアな水着姿も（10枚）
小寺は1991年8月31日生まれの34歳。2009年に高校在学中よりNSC大阪校女性タレントコースに入学し、翌年2010年吉本発ガールズユニット（当時）「つぼみ（現つぼみ大革命）」に参加。2014年4月より新喜劇座員デビュー。「可愛すぎる新喜劇女優」と言わしめる端正なルックスで人気に。今年2月には1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』をリリース。Instagramでは新喜劇のオフショットや写真集カットなどを公開し、ファンを喜ばせている。
小寺は「すっちー座長の新喜劇楽日でした ゲーセンから出てくるJK役！です！」とつづりながら、チェックのミニスカートにルーズソックス、かわいらしいリボンをあしらった女子高生の制服姿で扉から顔を出す姿を公開している。
コメント欄には「めっちゃ可愛すぎる」「JKまりちゃんとゲーセンで遊びたい」「このJKと友達になりたい」「こんなJKが同級生なら、勉強頑張れる」といった称賛の声が寄せられている。
引用：「小寺真理」Instagram（@koteramaricorin）