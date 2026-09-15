「反則の可愛さ」“令和No.1フリーアナ”白戸ゆめの、印象激変のヘアスタイルチェンジに反響
元KSB瀬戸内海放送でフリーアナウンサーでグラビアアイドルの白戸ゆめのが15日にInstagramを更新し、ニューヘアスタイルを公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】“令和No.1フリーアナ”白戸ゆめのが「スタイル抜群」 ヘアスタイルチェンジ前の水着ショットも
白戸は「ひさびさ‼︎重ためヘアー」「秋だねえ」とつづりながら、ニューヘアスタイルを公開。1つ前の投稿まで暗めのロングヘアだった白戸だが、最新ショットでは明るめな色が入り、さらにウエーブがかっている。
コメント欄には印象がガラリと変わった白戸の姿にコメント欄には「超かわいい」「可愛いです。よくお似合いです」「反則の可愛さや！」「素敵です！」「可愛さこえて美しいです！」といった声が寄せられている。
■白戸ゆめの（しらと ゆめの）
1995年9月28日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2018年、アナウンサー兼記者として瀬戸内海放送へ入社。2021年9月に退社すると、翌月にはホリプロに所属し、フリーアナウンサー、グラビアアイドルとして活動している。今年4月には初の写真集『Lily』（光文社）をリリースしたほか、『令和No.1フリーアナウンサー』（講談社）などデジタル写真集多数。自身のInstagramでは、仕事のオフショットや、趣味のスポーツ観戦の一コマ、グラビアカットなどを公開し、ファンを楽しませている。
引用：「白戸ゆめの」instagram（@yumeno.s_）
【写真】“令和No.1フリーアナ”白戸ゆめのが「スタイル抜群」 ヘアスタイルチェンジ前の水着ショットも
白戸は「ひさびさ‼︎重ためヘアー」「秋だねえ」とつづりながら、ニューヘアスタイルを公開。1つ前の投稿まで暗めのロングヘアだった白戸だが、最新ショットでは明るめな色が入り、さらにウエーブがかっている。
■白戸ゆめの（しらと ゆめの）
1995年9月28日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2018年、アナウンサー兼記者として瀬戸内海放送へ入社。2021年9月に退社すると、翌月にはホリプロに所属し、フリーアナウンサー、グラビアアイドルとして活動している。今年4月には初の写真集『Lily』（光文社）をリリースしたほか、『令和No.1フリーアナウンサー』（講談社）などデジタル写真集多数。自身のInstagramでは、仕事のオフショットや、趣味のスポーツ観戦の一コマ、グラビアカットなどを公開し、ファンを楽しませている。
引用：「白戸ゆめの」instagram（@yumeno.s_）