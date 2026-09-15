『梨泰院クラス』出演俳優（46）、9歳年下女優と電撃結婚！Disney+作品で共演「生涯をともにする」

俳優ウォン・ヒョンジュン（46）が、9歳年下の女優イ・スジンと結婚する。

ウォン・ヒョンジュンの所属事務所PRAIN TPCは9月14日、「ウォン・ヒョンジュンとイ・スジンが10月4日に結婚する」と明らかにした。

【写真】ウォン・ヒョンジュン♡イ・スジン、キス寸前

ウォン・ヒョンジュン本人も、結婚の知らせを直接伝えた。自身のSNSを通じて、「最も大切な恋人と、生涯をともにすることを約束した」と明かした。

続けて、「お互いに最も近い場所でともに過ごし、うれしいときは一緒に笑い、つらいときはお互いの味方でいたい」と、結婚相手への愛情を示した。

さらに、「新しい季節を迎えるように訪れた僕たちの新たな始まりを、温かく見守り、祝福していただけたらありがたい」と付け加えた。

（写真＝ウォン・ヒョンジュンSNS）ウォン・ヒョンジュン（右）とイ・スジン

結婚を控えたイ・スジンも心境を明かした。「これからは一人の妻となり、新しい季節を一緒に始めようと思う」と伝えた。続けて、「わくわくする気持ちもあり、少し緊張もしているが、これからのすべての瞬間をともにする人がいることが本当にありがたく、心強い」とし、「幸せに暮らしたい」と語った。

1979年生まれのウォン・ヒョンジュンと、1988年生まれのイ・スジンは9歳差の俳優カップルだ。2人は昨年、Disney+シリーズ『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』で共演している。

（写真＝イ・スジンSNS）

ウォン・ヒョンジュンは2009年、ドラマ『IRIS－アイリス－』でデビュー。その後、ドラマ『梨泰院クラス』、映画『暗数殺人』『鬼手（キシュ）』などに出演し、強い存在感を見せてきた。最近放送を終えたドラマ『エージェント・キム：リアクティベーティッド』では、特殊任務局の局長カン・グクチョル役を演じ、注目を集めた。

イ・スジンは2019年、ドラマ『走る調査官～あなたの人権守ります！～』でデビュー。その後、ドラマ『サーチ 運命の分岐点』『その電話が鳴るとき』『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』などに出演し、着実にキャリアを重ねてきた。