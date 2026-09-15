トム・ホランド、興行収入トップ俳優に！ ゾーイ・サルダナ、スカーレット・ヨハンソンを抜く
『スパイダーマン』シリーズで知られるトム・ホランドが、今年公開された出演作『オデュッセイア』と『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の大ヒットにより、出演映画の累計興行収入1位に躍り出た。
【写真】ゼンデイヤ、スパイダーマンカラーのドレス姿 トムホにキスされる写真にファン大興奮
ComicBook.comによると、両作のヒットにより、トムの出演作の累計興行収入が155億ドル（約2兆4000億円）に到達。1月の時点でトップだったゾーイ・サルダナの154億6800万ドルを抜いて1位となった。
Deadlineによると、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、7月31日に日米同時公開されてからヒットを続け、今週末には全世界興行収入は24億5200万ドル（約3800億円）に到達。『アバター』（29.2億ドル）と『アベンジャーズ／エンドゲーム』（27.9億ドル）に次ぐ歴代興行収入3位に付けており、アメリカ国内で見ると、1位の『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』に追いつく勢いだという。
また、クリストファー・ノーラン監督による『オデュッセイア』は、9月11日の日本公開後、世界累計興行収入16億8000万ドル（約2602億円）を記録。ユニバーサル史上最高の興行収入を記録した。
なお、1月時点では、『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が大ヒットしたスカーレット・ヨハンソンが2位、「アベンジャーズ」シリーズなどで知られるサミュエル・L・ジャクソンが3位だった。
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ComicBook.comによると、両作のヒットにより、トムの出演作の累計興行収入が155億ドル（約2兆4000億円）に到達。1月の時点でトップだったゾーイ・サルダナの154億6800万ドルを抜いて1位となった。
また、クリストファー・ノーラン監督による『オデュッセイア』は、9月11日の日本公開後、世界累計興行収入16億8000万ドル（約2602億円）を記録。ユニバーサル史上最高の興行収入を記録した。
なお、1月時点では、『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が大ヒットしたスカーレット・ヨハンソンが2位、「アベンジャーズ」シリーズなどで知られるサミュエル・L・ジャクソンが3位だった。