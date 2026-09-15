セガ×Netflix、パートナーシップを発表 名作ゲーム『クレイジータクシー』を実写映画化
セガとNetflixは本日9月15日、セガのゲームカタログを共に映像化する新たなパートナーシップを結び、その第一弾として『クレイジータクシー』を実写コメディー映画化すると発表した。さらに今後『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』『STRANGER THAN HEAVEN』などセガの作品群から複数タイトルの映像化を進めていく。
【写真】Netflix「ガンダム」シリーズ初の実写映画が製作開始 キャスト11名公開
ラインナップはジャンルも多彩で、実写コメディー、キッズアニメ、実写クライム・アクションなど多岐にわたる。セガのライブラリの幅広さと、愛されてきたゲームの世界を新たな視聴者へと届けてきたNetflixのこれまでの経験を生かして、共に映像化を進める。
パートナーシップ第一弾となる『クレイジータクシー』の映画化は、『裸の銃を持つ男』（2025年リブート版）で知られる脚本家コンビ、ダン・グレゴア＆ダグ・マンドが脚本を担当。製作は『ソニック・ザ・ムービー』シリーズを手がけたニール・H・モリッツとトビー・アッシャー、中原徹が務める。
原作の『クレイジータクシー』は、1999年にアーケードゲームとして登場。プレーヤーが型破りなタクシードライバーとなり、制限時間内に乗客を目的地まで送り届けるために街中を自由に駆け抜けるゲームだ。2027年にはシリーズ完全新作『クレイジータクシー：ワールドツアー』の発売も予定されている。
『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』は、現在カルロス・スティーヴンスと中原徹が新アニメシリーズとして開発を進行中。就学前後の子ども向けに、ソニックと仲間たちのヒーローとしての活躍を描いていく。
『STRANGER THAN HEAVEN』は、『龍が如く』シリーズを手がけるRGGスタジオにより実写映画化。20世紀前半の日本を舞台に、異国からやってきた一人の男が、無一文の“よそ者”から、恐れられるヤクザ、そして興行界の大物へとのし上がっていく姿を描く。
これらセガ作品は、Netflixで拡大を続けるゲーム原作ラインナップに加わることとなる。実写シリーズ『アサシン クリード』、実写映画『Gears of War』、『マインクラフト』『マジック：ザ・ギャザリング』『クラッシュ・オブ・クラン』のアニメシリーズ、競技番組『Overcooked』、人気作の続編『サイバーパンク：エッジランナーズ』シーズン2、『スプリンターセル：デスウォッチ』シーズン2、そして『デビル メイ クライ』の第3シーズン（最終シーズン）など、今後も多彩な作品が控える。
＜関係者コメント＞
■ 株式会社セガ 代表取締役 社長執行役員 COO 内海州史
Netflix がさまざまな形式の作品に取り組み、一つひとつを高いクリエイティビティと真摯な姿勢で丁寧に作り上げていることに、私たちは以前より深い敬意を抱いてきました。今回発表された『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』、『クレイジータクシー』、『STRANGER THAN HEAVEN』においても、その変わらぬ情熱が注がれていることを大変嬉しく思うとともに、セガとして本プロジェクトに携われることを誇りに思います。これらのゲームを愛してくださるファンの皆さまに向けて、それぞれのタイトルが持つ魅力や個性を大切にした映像作品をお届けしたいと考えており、Netflix もその想いを共有していると確信しています。本プロジェクトを通じて、これらのタイトルの可能性をさらに広げていけることを期待しています。
■ 株式会社セガ 映画/ＴＶシリーズ 統括プロデューサー 中原徹
『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』では「キュートだけどクールな魅力がつまったソニック達の活躍」を、『クレイジータクシー』では「小粋なジョーク満載のハチャメチャな爆走アクションコメディ」を、そして『STRANGER THAN HEAVEN』では「キレキレなアクションと胸アツなドラマ」をお届けしたいと考えています。Netflix を含む制作チームとワクワクしながら進めています。ゲームと同様、こちらも是非ご期待ください。
■ Netflix ノンフィクション・トランスメディア部門 バイス・プレジデント ブランドン・リーグ
優れたゲームには、映像化をする上で必要な要素である、人々に愛されるキャラクター、ファンに深く親しまれてきた世界観、そして熱量の高いファンダムなどがすでに備わっています。『クレイジータクシー』『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』『STRANGER THAN HEAVEN』を通じて、私たちはセガのカタログの中でも、それぞれ異なる時代に発売された 3 つのタイトルに取り組み、ファンが愛してきた魅力を大切にしながら、新たな視聴者にも届けていきます。
■ Original Film ニール・H・モリッツ、トビー・アッシャー
セガとの長年にわたるパートナーシップをさらに発展させ、Netflix と共に『クレイジータクシー』を実写映画化できることを、これ以上ないほど嬉しく思います。この映画は、ドリームキャストで黄色いタクシーを何時間も乗り回し、大音量で音楽を流しながら、次の乗客を乗せるために目の前のものをなぎ倒して走り続けた、すべてのファンに贈る作品です。
【写真】Netflix「ガンダム」シリーズ初の実写映画が製作開始 キャスト11名公開
ラインナップはジャンルも多彩で、実写コメディー、キッズアニメ、実写クライム・アクションなど多岐にわたる。セガのライブラリの幅広さと、愛されてきたゲームの世界を新たな視聴者へと届けてきたNetflixのこれまでの経験を生かして、共に映像化を進める。
原作の『クレイジータクシー』は、1999年にアーケードゲームとして登場。プレーヤーが型破りなタクシードライバーとなり、制限時間内に乗客を目的地まで送り届けるために街中を自由に駆け抜けるゲームだ。2027年にはシリーズ完全新作『クレイジータクシー：ワールドツアー』の発売も予定されている。
『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』は、現在カルロス・スティーヴンスと中原徹が新アニメシリーズとして開発を進行中。就学前後の子ども向けに、ソニックと仲間たちのヒーローとしての活躍を描いていく。
『STRANGER THAN HEAVEN』は、『龍が如く』シリーズを手がけるRGGスタジオにより実写映画化。20世紀前半の日本を舞台に、異国からやってきた一人の男が、無一文の“よそ者”から、恐れられるヤクザ、そして興行界の大物へとのし上がっていく姿を描く。
これらセガ作品は、Netflixで拡大を続けるゲーム原作ラインナップに加わることとなる。実写シリーズ『アサシン クリード』、実写映画『Gears of War』、『マインクラフト』『マジック：ザ・ギャザリング』『クラッシュ・オブ・クラン』のアニメシリーズ、競技番組『Overcooked』、人気作の続編『サイバーパンク：エッジランナーズ』シーズン2、『スプリンターセル：デスウォッチ』シーズン2、そして『デビル メイ クライ』の第3シーズン（最終シーズン）など、今後も多彩な作品が控える。
＜関係者コメント＞
■ 株式会社セガ 代表取締役 社長執行役員 COO 内海州史
Netflix がさまざまな形式の作品に取り組み、一つひとつを高いクリエイティビティと真摯な姿勢で丁寧に作り上げていることに、私たちは以前より深い敬意を抱いてきました。今回発表された『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』、『クレイジータクシー』、『STRANGER THAN HEAVEN』においても、その変わらぬ情熱が注がれていることを大変嬉しく思うとともに、セガとして本プロジェクトに携われることを誇りに思います。これらのゲームを愛してくださるファンの皆さまに向けて、それぞれのタイトルが持つ魅力や個性を大切にした映像作品をお届けしたいと考えており、Netflix もその想いを共有していると確信しています。本プロジェクトを通じて、これらのタイトルの可能性をさらに広げていけることを期待しています。
■ 株式会社セガ 映画/ＴＶシリーズ 統括プロデューサー 中原徹
『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』では「キュートだけどクールな魅力がつまったソニック達の活躍」を、『クレイジータクシー』では「小粋なジョーク満載のハチャメチャな爆走アクションコメディ」を、そして『STRANGER THAN HEAVEN』では「キレキレなアクションと胸アツなドラマ」をお届けしたいと考えています。Netflix を含む制作チームとワクワクしながら進めています。ゲームと同様、こちらも是非ご期待ください。
■ Netflix ノンフィクション・トランスメディア部門 バイス・プレジデント ブランドン・リーグ
優れたゲームには、映像化をする上で必要な要素である、人々に愛されるキャラクター、ファンに深く親しまれてきた世界観、そして熱量の高いファンダムなどがすでに備わっています。『クレイジータクシー』『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』『STRANGER THAN HEAVEN』を通じて、私たちはセガのカタログの中でも、それぞれ異なる時代に発売された 3 つのタイトルに取り組み、ファンが愛してきた魅力を大切にしながら、新たな視聴者にも届けていきます。
■ Original Film ニール・H・モリッツ、トビー・アッシャー
セガとの長年にわたるパートナーシップをさらに発展させ、Netflix と共に『クレイジータクシー』を実写映画化できることを、これ以上ないほど嬉しく思います。この映画は、ドリームキャストで黄色いタクシーを何時間も乗り回し、大音量で音楽を流しながら、次の乗客を乗せるために目の前のものをなぎ倒して走り続けた、すべてのファンに贈る作品です。