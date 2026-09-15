森田望智『巡るスワン』長野県・諏訪でクランクイン「安心です」 場面写真も到着
2027年度前期放送予定の連続テレビ小説『巡（まわ）るスワン』（NHK総合ほか）が、9月2日、舞台となる長野県・諏訪地域でクランクインし、主人公・小松美咲を演じる森田望智も初日から撮影に参加した。
【写真】『巡るスワン』場面写真 捜査に向かう美咲（森田望智）
長野県内では警察署メンバーとの撮影のほか、姉や幼なじみと過ごすシーンなどを撮影する予定。
バカリズムが脚本を手がける本作は、どこにでもある日常を過ごす女性警察官が、“何も起こらない日常を守る”という道を見つけるまでのヒューマンコメディー。
9月14日に行われた取材会で、森田は「ドラマの中と同じ環境でお芝居ができることをとてもぜいたくに感じています。長野・信州の皆さんにも温かく迎えていただき、美咲として自然にその場所に立てている感覚があります。諏訪でクランクインできたことで、これからスタジオに行くのも安心です」と笑顔を見せた。
さらに「バカリズムさんの台本は、セリフが本当に言いやすくて、普段私たちが口語としてしゃべっている言葉がずらっと並んでいるので、リアルに今そこでその会話が起きているようでワクワクしています。 くすっと笑ってしまうというか、時には大笑いしてしまったり、ちょっと恥ずかしくなるぐらい笑っちゃう時があります。一つの役を長く演じられるのは“朝ドラ”ならではで、これから日常の積み重ねをしていけることが、すごく素敵だなと思っています」と期待をのぞかせた。
連続テレビ小説『巡るスワン』は、NHK総合ほかにて2027年春より放送予定。
【写真】『巡るスワン』場面写真 捜査に向かう美咲（森田望智）
長野県内では警察署メンバーとの撮影のほか、姉や幼なじみと過ごすシーンなどを撮影する予定。
バカリズムが脚本を手がける本作は、どこにでもある日常を過ごす女性警察官が、“何も起こらない日常を守る”という道を見つけるまでのヒューマンコメディー。
さらに「バカリズムさんの台本は、セリフが本当に言いやすくて、普段私たちが口語としてしゃべっている言葉がずらっと並んでいるので、リアルに今そこでその会話が起きているようでワクワクしています。 くすっと笑ってしまうというか、時には大笑いしてしまったり、ちょっと恥ずかしくなるぐらい笑っちゃう時があります。一つの役を長く演じられるのは“朝ドラ”ならではで、これから日常の積み重ねをしていけることが、すごく素敵だなと思っています」と期待をのぞかせた。
連続テレビ小説『巡るスワン』は、NHK総合ほかにて2027年春より放送予定。