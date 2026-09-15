夏前は難なく通り抜けられていた猫さん用のトンネル。そこを猫さんが通り抜けようとしたら、思わぬ展開に！？あまりに"笑"撃的な後ろ姿は、SNSでも77万回以上再生されるほど注目を集め、「プーさんでみたことある光景」「めっちゃ笑わせてもらいましたwww」といった声が寄せられています！

【動画：夏前は通れたはずの穴に、猫が挑戦した結果…77万再生された『笑撃的な光景』】

️穴を通り抜けようとしたら…

Instagramアカウント「5匹の猫(@gohikinoneko920)」さまに投稿されたのは、猫の「レモン」ちゃんの、ある日の様子です。

以前から使用していた猫さん用のおこもりスペース。そこには猫さんたちが落ち着いて過ごせるように、小さな穴があります。

レモンちゃんも夏前にはスルッと通り抜けていたそうなのですが……

どうやら穴を通り抜けられなくなっているレモンちゃん！穴に上半身を突っ込み、下半身が通り抜けられない状態で挟まってしまっています。まさにコントのよう（笑）

️奮闘する後ろ姿が可愛すぎる！

その後も諦められずに奮闘し続けるレモンちゃん。ジタバタと暴れようにもがく後ろ姿は、他ユーザーからも「くまのプーさんで、こんなシーンがあったような…」と言われるほどコミカルな様子に！

途中、疲れてしまったのか、一度足をついて休憩する素振りを見せたというレモンちゃん。すでに頭は向こう側から出ているのに、下半身だけが太ってしまったのか抜け出せません！

どんなに頑張ってもなかなか通り抜けられないレモンちゃんの後ろ姿を見て、飼い主さんも「やめなさいって！」「無理だって！」と思わず何度も声をかけてしまったのだとか（笑）

️コントのような展開が話題に

その後もしばらく奮闘していたというレモンちゃんですが、とうとうぬるりと上半身を穴から抜き、諦めたといいます。

そんなレモンちゃんの奮闘劇は、Instagramに投稿されると瞬く間に大きな反響を呼び、「可愛いオチリ♡」「失礼ながら大爆笑しました！w」「なんて愛おしい」「反則級にかわいいぃ！！」といった声が寄せられました！

そんなレモンちゃんを含め、5匹の猫さんたちが共同生活する様子は、Instagramアカウント「5匹の猫(@gohikinoneko920)」さまにて発信されています。

レモンちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「5匹の猫(@gohikinoneko920)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。