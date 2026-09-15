BLACKPINK・リサ、大胆お腹見せルックでトロント映画祭に
BLACKPINK・リサが、自身のドキュメンタリー映画『Always Lalisa（原題）』をトロント国際映画祭でお披露目し、レッドカーペットでスタッズ付きのチョーカーとレザーを取り入れた刺激的なルックを披露した。
【写真】引き締まったウエスト際立つ！ リサのドレス姿
現地時間9月11日、『Always Lalisa』のプレミアイベントに登場したリサは、クロップド丈のトップスとフロア丈のマーメイドスカートを合わせたルイ・ヴィトンのカスタムドレスを着用。黒のレザーグローブとシルバーの金具があしらわれたブラックベルトをコーディネートし、さらにマン・レイによるシルバーのスタッズ付きチョーカーをプラス。温かみを感じさせながらもエッジの効いた装いで魅了した。
スー・キム監督が手掛けた『Always Lalisa』は、リサがBLACKPINKの活動から離れた1年間に密着した作品。
初のソロアルバム『Alter Ego』のリリースや、アカデミー賞授賞式での「007」シリーズ主題歌のパフォーマンス、さらに人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3での俳優デビューなど、ソロアーティストとして飛躍を遂げた1年を追っている。
リサは本作への参加について、Varietyのインタビューで「良いタイミングだと思いました」とコメント。「今は前より自信もついたので、私の物語を、私と同じように大きな夢を抱くファンと共有したい。皆の参考になったらうれしいです」と語った。
『Always Lalisa』は、トロント国際映画祭でプレミア上映されたのち、10月12日にアメリカ公開される。
【写真】引き締まったウエスト際立つ！ リサのドレス姿
現地時間9月11日、『Always Lalisa』のプレミアイベントに登場したリサは、クロップド丈のトップスとフロア丈のマーメイドスカートを合わせたルイ・ヴィトンのカスタムドレスを着用。黒のレザーグローブとシルバーの金具があしらわれたブラックベルトをコーディネートし、さらにマン・レイによるシルバーのスタッズ付きチョーカーをプラス。温かみを感じさせながらもエッジの効いた装いで魅了した。
初のソロアルバム『Alter Ego』のリリースや、アカデミー賞授賞式での「007」シリーズ主題歌のパフォーマンス、さらに人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3での俳優デビューなど、ソロアーティストとして飛躍を遂げた1年を追っている。
リサは本作への参加について、Varietyのインタビューで「良いタイミングだと思いました」とコメント。「今は前より自信もついたので、私の物語を、私と同じように大きな夢を抱くファンと共有したい。皆の参考になったらうれしいです」と語った。
『Always Lalisa』は、トロント国際映画祭でプレミア上映されたのち、10月12日にアメリカ公開される。