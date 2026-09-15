出口夏希＆宮脇咲良＆京本大我が表紙に登場 「MAQUIA」11月号は4形態で発売
9月24日発売の美容誌「MAQUIA」（集英社）11月号は、通常版、集英社スペシャル増刊、集英社スペシャル、増刊の4形態で発売。女優の出口夏希、LE SSERAFIMの宮脇咲良、SixTONESの京本大我が表紙を飾る。
【写真】大人っぽい表情の出口夏希 「MAQUIA」11月号集英社スペシャル増刊表紙
2026年11月号で創刊22周年を迎える「マキア」。出口は通常版・集英社スペシャル増刊表紙を、宮脇は集英社スペシャル表紙を、京本は増刊の表紙を飾る。3名のここだけでしか読めない特別なインタビューも掲載。それぞれの輝きの秘密を、美しいカットとともに届ける。
実写映画『ルックバック』をはじめ、話題作への出演が相次ぐ出口。多忙を極める彼女に、プライベートの過ごし方を聞いてみると、「お休みの日は家でぼーっとしています」との答えが。「そうした後は不思議と頭がクリアに」なるのだという。
さらに「あとは昔からの地元の友達と遊ぶことですね。お気に入りのメイクで出かけると、気分が高まってリフレッシュに。（中略）自分では無趣味だと思っていたけど、メイクだけは趣味と言えるかも」とコメント（以上、いずれも 11月号掲載のインタビューから一部抜粋）。出口の自然体なオーラとピュアなエネルギーに満ちた誌面となっている。
活躍の舞台を世界に広げ、進化し続ける宮脇には、“美”に対する向き合い方や哲学を聞いた。「自分は唯一無二の存在で、誰のものでもない。だからこそ、美の価値観は自分軸で持つようにしています」という言葉からは、世界を舞台に活躍する彼女にしか出せない強さがにじみ出る。
「面白そうなことや、少しでも興味を持つことがあったら『宮脇咲良、これをやったら面白いんじゃない？』と、“監督”のような気持ちで自分を後押ししています」（以上、いずれも11月号掲載のインタビューから一部抜粋）。宮脇のさらなる飛躍を予感させるインタビューとなった。
その多面的な魅力で人々の心をひきつける、京本。「白で魅せて、黒で堕とす」をテーマに、インタビューでも様々な表情と言葉を披露した。「合わないことはやめる、いらないものを削ぎ落とす。年々、僕の世界はどんどんシンプルに明確になっていく」と、30代になり、ますます自然体でいることの大切さを実感しているという京本。
「普段から出合った素敵な言葉や思いついたフレーズなどをメモするようにしているんです。じゃないと『いいな』という感覚だけを残して、日々の一期一会の感動はどんどん流れていってしまうから」（以上、いずれも11月号掲載のインタビューから一部抜粋）。京本の才能の秘密が垣間見える言葉を、珠玉のカットとともに届ける。
また、11月号の大特集は『美容の楽しさ、無限大！』。「美容×自己実現」、「美容×声」、「美容×ホルモン」など、「美容×〇〇」を軸に様々な企画を展開。AKB48の伊藤百花が登場する「『私』の可能性はメイクで広がる！」では、セルフメイクから憧れの大人メイクまで、伊藤の視点でメイクの新たな可能性を見せる。
さらに、「僕らの『ビューティ履歴』見てください」では、ネクストブレイクの美容男子が、自らの美容愛を全力でプレゼン。登場するのは、KID PHENOMENONの川口蒼真、THE JET BOY BANGERZのKOTA、Cloud tenの大和田歩夢、そしてBMSG TRAINEEのKEI。性別も年齢も問わず、これからも美容の力で毎日を少し前向きに、心浮き立つものに！ という「マキア」の想いがたっぷり詰まった号となっている。
【写真】大人っぽい表情の出口夏希 「MAQUIA」11月号集英社スペシャル増刊表紙
2026年11月号で創刊22周年を迎える「マキア」。出口は通常版・集英社スペシャル増刊表紙を、宮脇は集英社スペシャル表紙を、京本は増刊の表紙を飾る。3名のここだけでしか読めない特別なインタビューも掲載。それぞれの輝きの秘密を、美しいカットとともに届ける。
さらに「あとは昔からの地元の友達と遊ぶことですね。お気に入りのメイクで出かけると、気分が高まってリフレッシュに。（中略）自分では無趣味だと思っていたけど、メイクだけは趣味と言えるかも」とコメント（以上、いずれも 11月号掲載のインタビューから一部抜粋）。出口の自然体なオーラとピュアなエネルギーに満ちた誌面となっている。
活躍の舞台を世界に広げ、進化し続ける宮脇には、“美”に対する向き合い方や哲学を聞いた。「自分は唯一無二の存在で、誰のものでもない。だからこそ、美の価値観は自分軸で持つようにしています」という言葉からは、世界を舞台に活躍する彼女にしか出せない強さがにじみ出る。
「面白そうなことや、少しでも興味を持つことがあったら『宮脇咲良、これをやったら面白いんじゃない？』と、“監督”のような気持ちで自分を後押ししています」（以上、いずれも11月号掲載のインタビューから一部抜粋）。宮脇のさらなる飛躍を予感させるインタビューとなった。
その多面的な魅力で人々の心をひきつける、京本。「白で魅せて、黒で堕とす」をテーマに、インタビューでも様々な表情と言葉を披露した。「合わないことはやめる、いらないものを削ぎ落とす。年々、僕の世界はどんどんシンプルに明確になっていく」と、30代になり、ますます自然体でいることの大切さを実感しているという京本。
「普段から出合った素敵な言葉や思いついたフレーズなどをメモするようにしているんです。じゃないと『いいな』という感覚だけを残して、日々の一期一会の感動はどんどん流れていってしまうから」（以上、いずれも11月号掲載のインタビューから一部抜粋）。京本の才能の秘密が垣間見える言葉を、珠玉のカットとともに届ける。
また、11月号の大特集は『美容の楽しさ、無限大！』。「美容×自己実現」、「美容×声」、「美容×ホルモン」など、「美容×〇〇」を軸に様々な企画を展開。AKB48の伊藤百花が登場する「『私』の可能性はメイクで広がる！」では、セルフメイクから憧れの大人メイクまで、伊藤の視点でメイクの新たな可能性を見せる。
さらに、「僕らの『ビューティ履歴』見てください」では、ネクストブレイクの美容男子が、自らの美容愛を全力でプレゼン。登場するのは、KID PHENOMENONの川口蒼真、THE JET BOY BANGERZのKOTA、Cloud tenの大和田歩夢、そしてBMSG TRAINEEのKEI。性別も年齢も問わず、これからも美容の力で毎日を少し前向きに、心浮き立つものに！ という「マキア」の想いがたっぷり詰まった号となっている。