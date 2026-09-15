松本若菜×佐野勇斗『君の好きは無敵』笑顔でクランクアップ「宝物になりました」「みんな好き！」
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演するドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）。本日放送の最終回を前に、松本、佐野を含めたキャスト陣のクランクアップコメントが到着した。
【写真】大きな花束を手に笑顔の松本若菜＆佐野勇斗
最終回の放送を目前に、キャスト陣が次々とオールアップ。最後のカットを撮り終えると、現場からは大きな拍手が起こり、キャスト・スタッフ一同、約4ヵ月にわたる撮影を無事に締めくくった。
草壁杏奈役で主演を務めた松本は、「スタッフ・キャスト一丸となり走り抜け、大変なこともありましたけど居心地のいい空間を作っていただき感謝しきれません」と、座長として作品を走り抜けた心境を明かした。さらに、「4ヵ月間で皆さんと過ごした日々はまた1つ私の宝物になりました」と共演者やスタッフへの感謝を述べると、笑顔でオールアップを迎えた。
瀬尾深月を演じた佐野は、“好き”と“かわいい”であふれた撮影期間を振り返り、「最後に一言言わせていただきます。みんな好き！」と最後には名残惜しさをにじませながらも晴れやかな表情を見せ、笑顔でオールアップ。
本編では、何かとぶつかり合いながらも、互いに刺激を与え合う“ちぐはぐコンビ”を演じた松本と佐野。しかし撮影現場では、息の合った掛け合いでたびたび笑いを巻き起こし、和気あいあいとした空気で共演者やスタッフを笑顔にしてきた。
シリアスなシーンからコミカルなシーンまで、幅広い表情を見せながら杏奈と瀬尾の物語を紡いできた2人。クランクアップ当日も、最後の最後まで笑いの絶えない明るい現場となった。最後のカットを撮り終えると、2人は互いに笑顔を見せ、約4ヵ月にわたって“杏奈と瀬尾”として走り続けた物語に、大きな一区切りをつけた。
キャラクタービジネス業界を舞台にした、“かわいい”と“好き”があふれるポジティブ＆パワフルラブコメディ。自分の「好き」を手放す決断をした杏奈、そして残される瀬尾たちやチュチュチュエラの未来は。約4ヵ月にわたって紡がれてきた杏奈と瀬尾、そしてチュチュチュエラたちの物語が、いよいよ完結する。
ドラマ『君の好きは無敵』最終回は、TBS系にて15日22時放送。
※松本若菜、佐野勇斗のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■松本若菜（草壁杏奈役）
皆さん4ヵ月間お疲れ様でした。この暑い中皆さんと走り抜けて、大変な日もありましたが、今思い返してみるといつもスタッフとキャストの皆さんに笑わせてもらって。居心地のいい空間を作ってくださった皆さんには本当に感謝してもしきれないです。
先ほど、最後のシーンを撮影していて、“好き”なものや人に出会うことはそれこそ“無敵”になったり、ものすごいパワーを持っているんだなと思いました。そういう“好き”を皆さんと作り上げることができて本当に楽しかったです。
この4ヵ月間、皆さんと過ごした日々はまた1つ私の宝物になりました。またどこかでお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。
■佐野勇斗（瀬尾深月役）
まずは4ヵ月間ありがとうございました。顔合わせ・本読みの時に岩崎プロデューサーがおっしゃった「この組は“好き”と“かわいい”であふれる現場にしたい。みんなでたくさん言っていきましょう！」という言葉をすごく覚えていて。皆さん言いましたか!? 僕はちょっと恥ずかしくてあまり言えなかったです・・・。でもみんなのいいところをたくさん見つけられて、すごく思い入れのある作品になりました。最後に一言言わせていただきます。みんな好き！
【写真】大きな花束を手に笑顔の松本若菜＆佐野勇斗
最終回の放送を目前に、キャスト陣が次々とオールアップ。最後のカットを撮り終えると、現場からは大きな拍手が起こり、キャスト・スタッフ一同、約4ヵ月にわたる撮影を無事に締めくくった。
草壁杏奈役で主演を務めた松本は、「スタッフ・キャスト一丸となり走り抜け、大変なこともありましたけど居心地のいい空間を作っていただき感謝しきれません」と、座長として作品を走り抜けた心境を明かした。さらに、「4ヵ月間で皆さんと過ごした日々はまた1つ私の宝物になりました」と共演者やスタッフへの感謝を述べると、笑顔でオールアップを迎えた。
本編では、何かとぶつかり合いながらも、互いに刺激を与え合う“ちぐはぐコンビ”を演じた松本と佐野。しかし撮影現場では、息の合った掛け合いでたびたび笑いを巻き起こし、和気あいあいとした空気で共演者やスタッフを笑顔にしてきた。
シリアスなシーンからコミカルなシーンまで、幅広い表情を見せながら杏奈と瀬尾の物語を紡いできた2人。クランクアップ当日も、最後の最後まで笑いの絶えない明るい現場となった。最後のカットを撮り終えると、2人は互いに笑顔を見せ、約4ヵ月にわたって“杏奈と瀬尾”として走り続けた物語に、大きな一区切りをつけた。
キャラクタービジネス業界を舞台にした、“かわいい”と“好き”があふれるポジティブ＆パワフルラブコメディ。自分の「好き」を手放す決断をした杏奈、そして残される瀬尾たちやチュチュチュエラの未来は。約4ヵ月にわたって紡がれてきた杏奈と瀬尾、そしてチュチュチュエラたちの物語が、いよいよ完結する。
ドラマ『君の好きは無敵』最終回は、TBS系にて15日22時放送。
※松本若菜、佐野勇斗のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■松本若菜（草壁杏奈役）
皆さん4ヵ月間お疲れ様でした。この暑い中皆さんと走り抜けて、大変な日もありましたが、今思い返してみるといつもスタッフとキャストの皆さんに笑わせてもらって。居心地のいい空間を作ってくださった皆さんには本当に感謝してもしきれないです。
先ほど、最後のシーンを撮影していて、“好き”なものや人に出会うことはそれこそ“無敵”になったり、ものすごいパワーを持っているんだなと思いました。そういう“好き”を皆さんと作り上げることができて本当に楽しかったです。
この4ヵ月間、皆さんと過ごした日々はまた1つ私の宝物になりました。またどこかでお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。
■佐野勇斗（瀬尾深月役）
まずは4ヵ月間ありがとうございました。顔合わせ・本読みの時に岩崎プロデューサーがおっしゃった「この組は“好き”と“かわいい”であふれる現場にしたい。みんなでたくさん言っていきましょう！」という言葉をすごく覚えていて。皆さん言いましたか!? 僕はちょっと恥ずかしくてあまり言えなかったです・・・。でもみんなのいいところをたくさん見つけられて、すごく思い入れのある作品になりました。最後に一言言わせていただきます。みんな好き！